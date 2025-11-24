दिल्ली नगर निगम में शिक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार का मामला तूल, प्रिंसिपल अवधेश महतो निलंबित
शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं का आरोप था कि अवधेश महतो स्कूल से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप में महिलाओं पर अपमानजनक और अनुचित टिप्पणी करते थे.
Published : November 24, 2025 at 10:17 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित टिप्पणियों के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई शिक्षिकाओं की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए की गई है.
शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं का आरोप था कि अवधेश महतो स्कूल से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप में महिलाओं पर अपमानजनक और अनुचित टिप्पणी करते थे. इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग को दी गई, जिसके बाद विभागीय स्तर पर प्राथमिक जांच बैठाई गई. जांच रिपोर्ट सामने आने पर यह स्पष्ट हुआ कि महतो की टिप्पणियाँ न सिर्फ पेशेवर आचरण के विपरीत थीं, बल्कि महिला कर्मचारियों के प्रति असम्मानजनक भी थीं.
अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिकायत आने पर ट्रांसफर की कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन जब प्राथमिक जांच में तथ्य पुष्ट हुए, तो सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया. उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों का सम्मान किसी भी संस्था की बुनियाद है और निगम इस सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा.
यह मामला निगम की हालिया शिक्षा समिति की बैठक में भी उठा था, जिसमें अध्यक्ष सत्य शर्मा ने अवधेश महतो के निलंबन के आदेश दिए थे. इसके बावजूद विभाग ने केवल तबादला किया, जिससे निगम प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे. राजनीतिक हलकों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से लगातार दबाव के बाद शिक्षा विभाग को मजबूरन कठोर कार्रवाई करनी पड़ी और अंततः प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया.
घटना के बाद से शिक्षकों में राहत है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्रवाई से स्कूलों में सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा.
यह भी पढ़ें-