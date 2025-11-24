ETV Bharat / state

दिल्ली नगर निगम में शिक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार का मामला तूल, प्रिंसिपल अवधेश महतो निलंबित

शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं का आरोप था कि अवधेश महतो स्कूल से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप में महिलाओं पर अपमानजनक और अनुचित टिप्पणी करते थे.

शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा
शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 10:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनुचित टिप्पणियों के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद निगम प्रशासन ने प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई शिक्षिकाओं की गरिमा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए की गई है.

शिकायत करने वाली शिक्षिकाओं का आरोप था कि अवधेश महतो स्कूल से जुड़े आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप में महिलाओं पर अपमानजनक और अनुचित टिप्पणी करते थे. इस मामले की शिकायत शिक्षा विभाग को दी गई, जिसके बाद विभागीय स्तर पर प्राथमिक जांच बैठाई गई. जांच रिपोर्ट सामने आने पर यह स्पष्ट हुआ कि महतो की टिप्पणियाँ न सिर्फ पेशेवर आचरण के विपरीत थीं, बल्कि महिला कर्मचारियों के प्रति असम्मानजनक भी थीं.

शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा (ETV Bharat)

अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिकायत आने पर ट्रांसफर की कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन जब प्राथमिक जांच में तथ्य पुष्ट हुए, तो सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया. उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों का सम्मान किसी भी संस्था की बुनियाद है और निगम इस सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा.

यह मामला निगम की हालिया शिक्षा समिति की बैठक में भी उठा था, जिसमें अध्यक्ष सत्य शर्मा ने अवधेश महतो के निलंबन के आदेश दिए थे. इसके बावजूद विभाग ने केवल तबादला किया, जिससे निगम प्रशासन और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे. राजनीतिक हलकों और शिक्षकों के संगठनों की ओर से लगातार दबाव के बाद शिक्षा विभाग को मजबूरन कठोर कार्रवाई करनी पड़ी और अंततः प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया.

घटना के बाद से शिक्षकों में राहत है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्रवाई से स्कूलों में सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित होगा.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

MCD FEMALE TEACHERS
DELHI MUNICIPAL CORPORATION
MCD SCHOOL PRINCIPAL
महिला शिक्षकों से अभद्रता का आरोप
MISBEHAVED WITH MCD FEMALE TEACHERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.