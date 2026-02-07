ETV Bharat / state

वृद्ध महिला के साथ अनाचार का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार, समाज में आक्रोश

6 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे बलौदाबाजार नगर क्षेत्र में अमानवीय घटना हुई. दो आरोपियों ने एक बीमार और शारीरिक रुप से कमजोर वृद्ध महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया. इस कुकृत्य के दौरान एक शख्स ने दोनों आरोपियों को देख लिया,जिसके बाद दोनों ही आरोपी मौके से भाग गए. प्रार्थी ने इस बात की शिकायत पुलिस में की. प्रार्थी के मुताबिक घटना के समय एक आरोपी ने सीधे तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जबकि दूसरा आरोपी मौके पर खड़ा होकर इस अमानवीय कृत्य में सहयोग और संरक्षण देता रहा.

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार में बीमार और अशक्त वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मामले की विवेचना शुरु की है.वहीं दूसरी ओर समाज में इस घटना को लेकर आक्रोश है और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है.

पुलिस की जांच में दोनों आरोपियों की भूमिका अपराध में स्पष्ट रूप से सामने आई है. जब प्रार्थिया मौके पर पहुंची और आरोपियों को देखा, तो दोनों उसे देखकर घबरा गए और तत्काल वहां से फरार हो गए. इसके बाद पीड़िता और परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 105/2026 के तहत धारा 64(2)(k), 332(b) बीएनएस में मामला पंजीबद्ध किया गया और विवेचना शुरु की.पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. इन निर्देशों के पालन में सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकानों पर दबिश दी.





दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया, जबकि दूसरे आरोपी ने यह माना कि वह मौके पर मौजूद रहकर इस गलत कृत्य में सहयोग कर रहा था और उसने किसी भी तरह से अपराध को रोकने का प्रयास नहीं किया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बयान, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी की जानकारी के आधार पर मामला मजबूत है. दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

