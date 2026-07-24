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किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और फिर जबरन धर्मांतरण, सिपाही समेत 12 के खिलाफ केस

बाराबंकी : जनपद में एक किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक सिपाही समेत 4 के खिलाफ नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

पीड़िता की मां की तहरीर के मुताबिक, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ किराए के मकान में रहती है. साल 2024 में उसकी बेटी का फतेहपुर कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर तैनात आसिफ से संपर्क हुआ. उसके बाद आसिफ ने किशोरी का यौन उत्पीड़न का प्रयास किया. जब उसने मना किया तो आरोपी उनकी गरीबी हालत का फायदा उठाकर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने का दबाव बनाने लगा.

आरोप है कि किशोरी के धर्मांतरण से मना करने पर आरोपी ने सऊदी में रह रहे फतेहपुर थाना क्षेत्र के बसारा गांव निवासी जावेद को फोन नंबर देकर उससे बात करवाने लगा. फिर धीरे-धीरे इंस्टाग्राम के जरिए धर्मांतरण के लिए उसका ब्रेनवॉश शुरू कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद 2 जनवरी 2026 को जावेद सऊदी अरब से वापस आया और किशोरी को अपने साथ ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. उसे इस्लामिक शिक्षा दी.