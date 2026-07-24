किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और फिर जबरन धर्मांतरण, सिपाही समेत 12 के खिलाफ केस

किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और फिर जबरन धर्मांतरण, सिपाही समेत 12 के खिलाफ केस
पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ दिन पहले आरोपी गाड़ी में बैठाकर किशोरी को मजार ले गए, वहां जबरन निकाह करवा दिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:19 PM IST
बाराबंकी : जनपद में एक किशोरी का यौन उत्पीड़न, गर्भपात और धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक सिपाही समेत 4 के खिलाफ नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
पीड़िता की मां की तहरीर के मुताबिक, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ किराए के मकान में रहती है. साल 2024 में उसकी बेटी का फतेहपुर कोतवाली में कांस्टेबल के पद पर तैनात आसिफ से संपर्क हुआ. उसके बाद आसिफ ने किशोरी का यौन उत्पीड़न का प्रयास किया. जब उसने मना किया तो आरोपी उनकी गरीबी हालत का फायदा उठाकर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने का दबाव बनाने लगा.
आरोप है कि किशोरी के धर्मांतरण से मना करने पर आरोपी ने सऊदी में रह रहे फतेहपुर थाना क्षेत्र के बसारा गांव निवासी जावेद को फोन नंबर देकर उससे बात करवाने लगा. फिर धीरे-धीरे इंस्टाग्राम के जरिए धर्मांतरण के लिए उसका ब्रेनवॉश शुरू कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद 2 जनवरी 2026 को जावेद सऊदी अरब से वापस आया और किशोरी को अपने साथ ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया. उसे इस्लामिक शिक्षा दी.
आरोप है कि आरोपियों ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़िता दो बार गर्भवती हुई, तो आरोपियों ने उसका गर्भपात करवा दिया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ दिन पहले आरोपी जावेद अपने जीजा रेहान के साथ आसिफ कांस्टेबल के बताने पर मसौली बाजार स्थित मजार पर किशोरी को गाड़ी से ले गया. फिर गाड़ी के अंदर ही मौलाना ने 7-8 अज्ञात साथियों के साथ किशोरी का जावेद से जबरन निकाह करवा दिया.
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद पीड़त पक्ष ने गुरुवार शाम फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. फतेहपुर कोतवाल अमित प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में 4 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.
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