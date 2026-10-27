गोरखपुर : मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 माह की मासूम गायब, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप
मासूम बच्ची का बाल सेवा संस्थान की एनआईसीयू में इलाज चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:46 PM IST
गोरखपुर: बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से एक बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया है. मासूम का बाल सेवा संस्थान की एनआईसीयू में इलाज चल रहा था. तबीयत में सुधार होने पर उसे फीडिंग के लिए कंगारू मदर केयर वार्ड में मां के पास भेजा गया. करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर वार्ड में पहुंचे तो मां और बच्ची दोनों वहां नहीं मिले. कुछ देर बाद माता-पिता मेडिकल कॉलेज चौकी पहुंचकर बच्ची के गायब होने की सूचना दी.
पीड़ित मां ने पुलिस को बताया कि वह रुपये निकालने के लिए एटीएम गई थी, इसलिए बच्ची को एक महिला को दे दिया था. उसके बाद बच्ची नहीं मिली. फिलहाल मां के बयान के बाद पुलिस मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, संतकबीरनगर के बेलहर कला थाना क्षेत्र निवासी महिला ने एक माह पहले बच्ची को जन्म दिया था. बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद 15 अक्टूबर को उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, यहां बाल सेवा संस्थान की एनआईसीयू वार्ड में उसका इलाज चल रहा था. बच्ची की तबीयत में सुधार होने के बाद सोमवार को फीडिंग के लिए उसे मां के पास भेजा गया.
करीब दो घंटे बाद जब जूनियर डॉक्टर निरीक्षण पर आए तो मां और बच्ची दोनों वहां मौजूद नहीं थे. इस बात की सूचना पाकर बच्ची का पिता अस्पताल पहुंचा, फिर पत्नी को लेकर मेडिकल कॉलेज चौकी पर पहुंचा और बच्ची के गायब होने की सूचना दी. मासूम बच्ची के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी.
इस मामले में गुलरिहा थाना के उप निरीक्षक दुर्गेश कुमार वैश्य ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी के फुटेज की जांच चल रही है. जल्द ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा.
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