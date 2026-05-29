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सचेंडी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला; 50 हजार का इनामी आरोपी दरोगा गिरफ्तार, काफी समय से था फरार

अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि अग्रिम विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है.

आरोपी दरोगा गिरफ्तार
आरोपी दरोगा गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 7:39 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
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कानपुर : पुलिस ने सचेंडी क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दरोगा घटना के बाद से पिछले पांच महीने से फरार चल रहा था. पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इस मामले में एक आरोपी को पुलिस घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था.

अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि कानपुर कमिश्नरेट में सचेंडी थाने पर जनवरी में एक माइनर लड़की के किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड एक केस दर्ज किया गया था. इसमें दो अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक अभियुक्त को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. दूसरा अभियुक्त जिसका नाम अमित कुमार मौर्या है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था और इसको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है.

क्या था पूरा मामला? : घटना सचेंडी थाना क्षेत्र की है. यहां एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी का आरोप था कि 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह घर से बाहर निकली थी. आरोप है कि एक गाड़ी में सवार दो युवकों ने उसे जबरन दबोच लिया और कार में खींच लिया था. आरोपी उसे सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां करीब दो घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई थी.

पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसके भाई ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने दरोगा अमित मौर्या की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की थीं. घटना के बाद से ही पुलिस ने यूट्यूबर शिवबरन को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी दरोगा फरार हो गया था. आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. लंबे समय से फरार चल रहे दरोगा अमित कुमार मौर्या को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में अगवा करने के बाद किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म; दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज, थाना प्रभारी सस्पेंड

Last Updated : May 29, 2026 at 9:26 PM IST

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