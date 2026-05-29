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सचेंडी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला; 50 हजार का इनामी आरोपी दरोगा गिरफ्तार, काफी समय से था फरार

आरोपी दरोगा गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : पुलिस ने सचेंडी क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दरोगा घटना के बाद से पिछले पांच महीने से फरार चल रहा था. पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इस मामले में एक आरोपी को पुलिस घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था.



अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि कानपुर कमिश्नरेट में सचेंडी थाने पर जनवरी में एक माइनर लड़की के किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड एक केस दर्ज किया गया था. इसमें दो अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से एक अभियुक्त को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. दूसरा अभियुक्त जिसका नाम अमित कुमार मौर्या है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था और इसको गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है.