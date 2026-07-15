ललितपुर : चलती कार में छात्रा से गैंगरेप, फिर जान से मारने की धमकी देकर दरिंदों ने छोड़ा, तीन के खिलाफ केस दर्ज
ललितपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 6:42 PM IST
ललितपुर : ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गैंगरेप का मामला आया है, जहां चलती कार में आरोपियों ने छात्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता की मां ने पुलिस में घटना की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि गांव के ही बादल राजा और सुरेंद्र सेन नामक आरोपी ने छात्रा को जबरन कार में बैठाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस दौरान तीसरा आरोपी कार चला रहा था.
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे. फिर पीड़िता को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए. उसके बाद छात्रा ने फोन करके परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही माता-पिता रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी बेटी बदहवास हालत में मिली. उसके बाद परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्स कार्रवाई की मांग की. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार ने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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