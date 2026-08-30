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दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की मेस में बड़ा घपला, मैनेजर पर ₹95 लाख गबन के आरोप पर मुकदमा दर्ज

देहरादून दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस मैनेजर के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज.

DOON MEDICAL COLLEGE HOSTEL
दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2026 at 4:08 PM IST

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देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र स्थित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों की मेस के संचालन में करीब 95 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मेस मैनेजर अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रावासों में मेस संचालन की जिम्मेदारी: मामले के मुताबिक, मेरठ निवासी निशांत यादव ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है कि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के पुरुष और महिला छात्रावासों में मेस संचालन के लिए 1 दिसंबर 2023 को अनुबंध किया गया था. मेस के संचालन और देखरेख के लिए अतीक अहमद निवासी धौलपुर, राजस्थान को मैनेजर नियुक्त किया गया था. उसे छात्रों से समन्वय, मेस संचालन और शुल्क की राशि एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

छात्रों से अपने खाते में जमा कराई रकम: शिकायत में आरोप है कि अतीक अहमद ने छात्रों को कम पैसे में भोजन उपलब्ध कराने का लालच दिया और मेस शुल्क की रकम अपने निजी बैंक खाते में जमा करानी शुरू कर दी. जबकि मेस संचालन का जिम्मा पाए निशांत यादव को लगातार गुमराह करता रहा. कॉलेज प्रशासन की ओर से अप्रैल में निशांत यादव को महज 7.98 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के बाद मामले पर संदेह हुआ.

जांच में सामने आया 95 लाख रुपए का गबन: निशांत यावद का कहना है कि, जब पूरे मामले की विस्तृत जांच की गई तो सामने आया कि अतीक अहमद ने छात्रों और पीड़ित दोनों को धोखा देकर करीब 95 लाख रुपए अपने निजी खाते में प्राप्त कर गबन कर लिए. इसके बाद उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसका मोबाइल फोन बंद मिला और वह अपने निवास स्थान से भी फरार पाया गया.

पीड़ित निशांत यादव की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में संपत्ति के रूप में 95 लाख रुपए की राशि का उल्लेख किया गया है. साथ ही मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रवीण सिंह पुंडीर को सौंपी गई है.
विनोद गुसाईं, प्रभारी, कोतवाली पटेल नगर-

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