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अमरोहा BSA पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने 15 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

अमरोहा : अमरोहा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी मोनिका पर आरोप है कि उनकी तरफ से विभागीय नियमों और शासनादेशों की अनदेखी करते हुए कई मामलों में अनियमितताएं की गई हैं. इस बात की शिकायत आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा ने की थी. जिस पर एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए दो सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है.

दरअसल, आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट की तरफ से बेसिक शिक्षा अधिकारी मोनिका के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच विभागीय नियमों और शासनादेशों की अनदेखी करते हुए कई मामलों में अनियमितताएं की गई हैं. इनमें संबद्ध कर्मचारियों को मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न कराना, नियमों के विपरीत निजी विद्यालयों को मान्यता देना, समिति बैठकों के कार्यवृत्त में कथित फर्जीवाड़ा, ग्रेच्युटी भुगतान में गड़बड़ी, वाहन लॉगबुक में अनियमितता और शिक्षकों के चयन वेतनमान निर्धारण में धांधली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.