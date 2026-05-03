बूंदी: फर्जी अफसर बनकर गांव में घुसा ठग, सरकारी योजना का झांसा देकर महिलाओं को ठगा
बूंदी में फर्जी ग्राम विकास अधिकारी बनकर महिलाओं को कॉलोनी पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया.
Published : May 3, 2026 at 5:41 PM IST
बूंदी: जिले के हिंडोली क्षेत्र अंतर्गत काबरी गांव में एक हैरान कर देने वाली ठगी की कोशिश सामने आई है. एक युवक ने खुद को ग्राम विकास अधिकारी बताकर ग्रामीणों खासकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच दिया और पैसे ऐंठने की कोशिश की. ग्रामीणों की त्वरित सतर्कता से युवक रंगे हाथों पकड़ा गया.
जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक गांव में पहुंचा और खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनकी कॉलोनी पास कराने की प्रक्रिया आसानी से पूरी करवा सकता है. उसने महिलाओं को खास निशाना बनाया. उसके झांसे में आकर कई महिलाओं ने भरोसा करते हुए उसे 1000 से 2000 रुपये तक सौंप दिए. हिंडोली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि मामला सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दबलाना क्षेत्र का निवासी है और उसने आसपास के अन्य गांवों में भी इसी तरह की ठगी की कोशिश की हो सकती है.
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ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा: शुरुआत में आरोपी की बातों पर ग्रामीणों को विश्वास हो रहा था, लेकिन उसके हाव-भाव, अस्पष्ट जवाब और दस्तावेज संबंधी सवालों पर वह घबरा गया, जब ग्रामीणों ने उसके पद, आधिकारिक पहचान पत्र और कामकाज की पुष्टि मांगी तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसी दौरान ग्रामीणों को पूरा मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने युवक को मौके पर ही घेर लिया.
ठग ने ग्रामीणों से मांगी माफी: पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह कोई असली ग्राम विकास अधिकारी नहीं है बल्कि फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर आसपास के गांवों में लोगों को ठगने की फिराक में था. गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी से पैसे वापस करवाए और उससे माफी भी मंगवाई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आरोपी युवक माफी मांगते हुए जूते चाटता दिख रहा है. एक वीडियो में ग्रामीण आरोपी से सवाल-जवाब करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में महिलाएं और युवक उसे फटकार लगाते दिख रहे हैं.
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