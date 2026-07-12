भीलवाड़ा में 5 प्रसूताओं की मौत का मामला, जांच टीमों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, रिकॉर्ड व बयान लिए
प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने दो स्तरों पर जांच शुरू कर दी है.
Published : July 12, 2026 at 6:35 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 6 दिनों में पांच प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुट गई है. भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा गठित 6 सीनियर डॉक्टरों की कमेटी रविवार को पांचों प्रसूताओं की मौत के मामले में प्रसूताओं के अस्पताल में भर्ती से लेकर मौत तक के तमाम कारणों की जांच और स्क्रूटनी कर रही है.
प्रदेश चिकित्सा विभाग द्वारा भी दो सीनियर डॉक्टरों की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें जयपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. तरुण चौधरी और अजमेर से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संध्या चौधरी भीलवाड़ा पहुंचीं. दोनों रविवार शाम एमसीएच वार्ड, ओटी सहित पूरे अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मृत प्रसूताओं के परिजनों व अस्पताल में भर्ती अन्य प्रसूताओं के बयान ले रही हैं तथा मृतक प्रसूताओं के मेडिकल रिकॉर्ड का परीक्षण कर रही हैं.
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संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई: महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉ. अरुण गौड ने कहा कि पांचों प्रसूताओं की मौत के मामले में संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है. हमारी ओटी नियमों के तहत संचालित होती है. हमने रविवार को सभी विभागाध्यक्षों की बैठक ली है. जयपुर चिकित्सा विभाग द्वारा गठित दो सीनियर डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया, अन्य भर्ती प्रसूताओं के बयान लिए और रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन किया, जो रिकॉर्ड मांगे गए थे, वे जयपुर कमेटी को उपलब्ध करा दिए गए हैं.
जांच में जुटी टीम: राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पूजा गंगराड़े ने कहा कि पांच प्रसूताओं की मौत का मामला शनिवार को सामने आया था. पांचों प्रसूताओं की मौत अलग-अलग बीमारियों के कारण हुई है. अस्पताल में चिकित्सा विभाग की सभी गाइडलाइंस का पूर्ण पालन किया जाता है. जयपुर की टीम के साथ रविवार को भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा गठित छह सदस्यीय सीनियर डॉक्टरों की कमेटी अस्पताल में गहन जांच और स्क्रूटनी कर रही है.
वहीं, भीलवाड़ा शहर के मंगलपुरा क्षेत्र की रहने वाली 32 वर्षीय इशा पांडे की मौत के बाद उनके घर मृतका की 5 वर्षीय बेटी और सात दिन का नवजात बेटा मां का इंतजार कर रहे हैं. दोनों भाई-बहन रोने के कारण पूरे परिवार में गम का माहौल है और सब सदमे में हैं.
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