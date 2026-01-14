मृत महिला के नाम फर्जी पट्टा बनाकर दुकान निर्माण का आरोप, दूसरे पक्ष ने आरोप बताया निराधार
राजसमंद के कुंभलगढ़ पंचायत समिति के एक गांव में जांच में फर्जी पट्टे का खुलासा हो गया, फिर भी ग्राम पंचायत ने काम नहीं रुकवाया.
Published : January 14, 2026 at 5:41 PM IST
राजसमंद: पंचायत समिति कुंभलगढ़ के एक गांव में एक मृत महिला के नाम सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर व्यावसायिक बाजार का निर्माण किया जा रहा है. स्थानीय लोगों की शिकायत पर पंचायती राज विभाग ने इसकी जांच की. रिकॉर्ड जांचने पर फर्जी पट्टे का खुलासा हुआ है. पट्टा महिला की मृत्यु के पांच साल बाद बनाया गया. अब यह मामला पंचायत समिति कुंभलगढ़ से आगे बढ़कर जिला कलेक्टर तक पहुंच चुका है. जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं, दुकान का निर्माण करने वालों ने सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जी पट्टे के आरोप को गलत बताया है.
पंचायत समिति कुंभलगढ़ के विकास अधिकारी मांगीलाल ने बताया कि बनोकड़ा के ग्रामवासियों की शिकायत प्राप्त हुई. इस पर ग्राम पंचायत बनोकड़ा से पट्टा व अन्य रिकॉर्ड मांगे गए. ग्रामीणों की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी स्कूल के पीछे ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन (आराजी संख्या 5378/4123) पर दुकानों का निर्माण करने के आरोप लगाए गए हैं. यह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, जिस पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जा रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायत कार्रवाई के लिए पूरी तरह स्वतंत्र व अधिकृत है. इसके लिए पंचायती राज विभाग या प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है. वहीं, बनोकड़ा ग्राम विकास अधिकारी हरिशचन्द्र ने कहा कि आराजी संख्या 5378/4123 पर ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार पट्टा जारी नहीं हुआ, अब नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
मृत महिला के नाम बना पट्टा: ग्राम पंचायत बनोकड़ा के ग्राम विकास अधिकारी हरीशचंद्र द्वारा पंचायत समिति कुंभलगढ़ को भेजी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 5378/4123 पर कोई पट्टा जारी नहीं हुआ है. जबकि अतिक्रमण कर रहे नानसिंह व जवानसिंह ने दावा किया है कि देवलीबाई के नाम तत्कालीन सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया था. पट्टा जारी करने वाले तत्कालीन सरपंच भूरनाथ की भी अब मृत्यु हो चुकी है.
अब कलेक्टर को शिकायत: इस मामले में ग्रामीणों ने जिला कलक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई. साथ ही, बनोकड़ा ग्राम पंचायत के प्रशासक व ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर से दखल की मांग की. जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
पट्टा फर्जी है, कार्रवाई के लिए मांगा जाब्ता: ग्राम पंचायत बनोकड़ा के प्रशासक गेहरीलाल ने कहा कि ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों के निर्माण का मामला सामने आया है. पंचायत के रिकॉर्ड में ऐसा कोई पट्टा नहीं है. निर्माण रुकवाने के लिए पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने एवं सहयोग के लिए पंचायत समिति कुंभलगढ़ को लिखा गया है. उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई के लिए तैयार हैं.
हमारी ही जमीन पर कर रहे निर्माण: इस मामले में आरोपी पक्ष के नानसिंह (पासुन) ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जी पट्टे के आरोप गलत हैं. दुकानों का निर्माण जिस जमीन पर किया जा रहा है, उस पर लंबे समय से उनके ही परिवार का कब्जा रहा है. हम नियमानुसार ही निर्माण करवा रहे हैं.