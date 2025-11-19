ETV Bharat / state

कारोबारी को विदेशी नंबर से रंगदारी की धमकी का मामला, आरोपी आन्नद सिंह गिरफ्तार

कुचामनसिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के चितावा थाना क्षेत्र में रंगदारी वसूली की साजिश का पर्दाफाश करते हुए चितावा पुलिस ने व्यापारी की जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने वाले आरोपी आन्नद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचन्द खारिया और वृताधिकारी मुकेश चौधरी की देखरेख में की गई.

चितावा थाना प्रभारी तेजराम ने बताया कि घाटवा निवासी कारोबारी दातार सिंह को धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले थे. नवरात्रा के दौरान सबसे पहले उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसमें 'खर्चा पानी' की डिमांड का दबाव बनाया गया. व्यापारी ने जब कोई जवाब नहीं दिया, तो 10 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें खुद को विरेंद्र बताते हुए कहा गया कि अगर दिमाग में गोगामेड़ी या किसी राजपूत का नाम हो तो निकाल देना. इसके बाद उसी नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आने लगे, जिनका उद्देश्य कारोबारी को डराकर पैसे वसूलना था.