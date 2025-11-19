कारोबारी को विदेशी नंबर से रंगदारी की धमकी का मामला, आरोपी आन्नद सिंह गिरफ्तार
रंगदारी के लिए व्यापारियों की जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 19, 2025 at 9:15 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के चितावा थाना क्षेत्र में रंगदारी वसूली की साजिश का पर्दाफाश करते हुए चितावा पुलिस ने व्यापारी की जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने वाले आरोपी आन्नद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचन्द खारिया और वृताधिकारी मुकेश चौधरी की देखरेख में की गई.
चितावा थाना प्रभारी तेजराम ने बताया कि घाटवा निवासी कारोबारी दातार सिंह को धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले थे. नवरात्रा के दौरान सबसे पहले उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आया, जिसमें 'खर्चा पानी' की डिमांड का दबाव बनाया गया. व्यापारी ने जब कोई जवाब नहीं दिया, तो 10 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें खुद को विरेंद्र बताते हुए कहा गया कि अगर दिमाग में गोगामेड़ी या किसी राजपूत का नाम हो तो निकाल देना. इसके बाद उसी नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आने लगे, जिनका उद्देश्य कारोबारी को डराकर पैसे वसूलना था.
कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और इसी दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ. कुख्यात अपराधी वीरेंद्र चारण गैंग तक व्यापारी की निजी जानकारी पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आन्नद सिंह ही था. जांच में यह भी सामने आया कि गैंग का सदस्य जीतू चारण (जीतेन्द्र चारण) जो कुचामन के चर्चित रमेश रुलानिया हत्याकांड में गिरफ्तार है. जीतू चारण से पूछताछ और मोबाइल डेटा विश्लेषण के आधार पर पुलिस को आन्नद सिंह की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.