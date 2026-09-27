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रांची में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर वसूली! कमरे में बंद कर मारपीट और ब्लैकमेल करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर में मसाज कराने के नाम पर एक युवक को बुलाकर कथित तौर पर कमरे में बंद करने, मारपीट करने, पैसे व सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है. पीड़ित मो. नसीम की शिकायत पर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

फोन कर स्पा सेंटर आने को कहा!

एफआईआर के मुताबिक, घटना 24 सितंबर 2026 की है. मो. नसीम ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया. फोन पर महिला की आवाज थी. महिला ने कथित तौर पर अपना परिचय सानिया परवीन के रूप में देते हुए कहा कि उसने मौलाना आजाद कॉलोनी में स्पा सेंटर खोला है और वहां मसाज कराने आ सकते हैं. शिकायतकर्ता के अनुसार, बातचीत के बाद वह शाम करीब 6:30 बजे महिला द्वारा बताए गए मौलाना आजाद कॉलोनी की गली नंबर-11 में पहुंचा.

घर पहुंचते ही बदल गया पूरा माहौल

नसीम ने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर उसने देखा कि घर के अंदर सानिया परवीन उर्फ बेबी मौजूद थीं. उसके साथ एक अन्य महिला और दो युवक भी थे. शिकायतकर्ता का कहना है कि बातचीत के दौरान अचानक सभी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज की गई और उसे डराया-धमकाया गया. इसी दौरान आरोपियों ने उसके पास रखे 46 हजार रुपये नकद और गले में पहनी सोने की चेन कथित तौर पर छीन ली.

मोबाइल छीनकर वीडियो वायरल करने की धमकी

पुलिस को दिए आवेदन में मो. नसीम ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसकी कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे छोड़ने के लिए 8 हजार की मांग की गई. आरोप है कि दबाव में उसने बताए गए पेटीएम/यूपीआई नंबर पर रकम भेजी. इसके बावजूद स्पा से निकलने के बाद भी कथित तौर पर धमकी और पैसे की मांग जारी रही.