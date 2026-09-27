रांची में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर वसूली! कमरे में बंद कर मारपीट और ब्लैकमेल करने का आरोप, एफआईआर दर्ज
रांची में स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर वसूली, मारपीट और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : September 27, 2026 at 7:54 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में स्पा सेंटर में मसाज कराने के नाम पर एक युवक को बुलाकर कथित तौर पर कमरे में बंद करने, मारपीट करने, पैसे व सोने की चेन छीनने का मामला सामने आया है. पीड़ित मो. नसीम की शिकायत पर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
फोन कर स्पा सेंटर आने को कहा!
एफआईआर के मुताबिक, घटना 24 सितंबर 2026 की है. मो. नसीम ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया. फोन पर महिला की आवाज थी. महिला ने कथित तौर पर अपना परिचय सानिया परवीन के रूप में देते हुए कहा कि उसने मौलाना आजाद कॉलोनी में स्पा सेंटर खोला है और वहां मसाज कराने आ सकते हैं. शिकायतकर्ता के अनुसार, बातचीत के बाद वह शाम करीब 6:30 बजे महिला द्वारा बताए गए मौलाना आजाद कॉलोनी की गली नंबर-11 में पहुंचा.
घर पहुंचते ही बदल गया पूरा माहौल
नसीम ने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर उसने देखा कि घर के अंदर सानिया परवीन उर्फ बेबी मौजूद थीं. उसके साथ एक अन्य महिला और दो युवक भी थे. शिकायतकर्ता का कहना है कि बातचीत के दौरान अचानक सभी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज की गई और उसे डराया-धमकाया गया. इसी दौरान आरोपियों ने उसके पास रखे 46 हजार रुपये नकद और गले में पहनी सोने की चेन कथित तौर पर छीन ली.
मोबाइल छीनकर वीडियो वायरल करने की धमकी
पुलिस को दिए आवेदन में मो. नसीम ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसकी कथित वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे छोड़ने के लिए 8 हजार की मांग की गई. आरोप है कि दबाव में उसने बताए गए पेटीएम/यूपीआई नंबर पर रकम भेजी. इसके बावजूद स्पा से निकलने के बाद भी कथित तौर पर धमकी और पैसे की मांग जारी रही.
नसीम का आरोप है कि इसके बाद एक अन्य मोबाइल नंबर से भी उसे लगातार फोन कर पैसे की मांग की जा रही थी. उसने पूरे मामले की जानकारी नामकुम थाना पुलिस को दी और सानिया परवीन समेत उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एफआईआर में पुलिस ने BNS की धारा 126(2), 127(2), 115(2), 308(3), 308(5), 309(4), 352, 351(2), 351(3) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है. केस की जांच एसआई सुनील कुमार गोंड को सौंपी गई है.
स्पा सेंटर की जांच करेगी पुलिस
मामले में अब पुलिस के सामने यह भी जांच का विषय है कि जिस स्पा सेंटर के नाम पर युवक को बुलाया गया था, वह वास्तव में संचालित था या नहीं और इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बताए जा रहे लोगों की केस में क्या भूमिका थी. पुलिस कथित फोन कॉल, मोबाइल नंबर, यूपीआई लेनदेन और वीडियो से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें-
जिस्मफरोशी का था दबाव, इसलिए चाहती थी मरना - GIRL WORKING IN SPA CENTER
रांची में सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, होटल मौर्या और स्पा सेंटर में रेड, तीन गिरफ्तार - Sex racket in Ranchi
रांची के स्पा में चल रहा था गंदा काम, पुलिस ने छापेमारी कर एक दर्जन से अधिक लोगों को दबोचा - Prostitution In Ranchi