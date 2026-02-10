ETV Bharat / state

पीएचडी शोधार्थियों से धोखाधड़ी का मामला, आरोपी क्लर्क को पुलिस ने किया अरेस्ट

दुर्ग : छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) में पीएचडी शोधार्थियों से शुल्क के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले कनिष्ठ सलाहकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है. पुलिस इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुट हुई है.



पीएचडी पंजीकृत शोधार्थियों से शुल्क लेकर किया था गबन



नेवई थाना पुलिस ने शोधार्थियों के लिए गए 9.44 लाख के ठगी के मामले पर सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी एवं गबन का मामला दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुट गई थी. इसके बाद आरोपी कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सीएसवीटीयू के प्रभारी कुलसचिव ने 27 जनवरी को थाना नेवई में शिकायत दर्ज कराई कि विश्वविद्यालय के पीएचडी पंजीकृत शोधार्थियों से निर्धारित शुल्क जमा कराने के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं.