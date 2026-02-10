पीएचडी शोधार्थियों से धोखाधड़ी का मामला, आरोपी क्लर्क को पुलिस ने किया अरेस्ट
दुर्ग में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थियों से शुल्क के नाम पर लाखों रुपए लेने वाले क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है.
दुर्ग : छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) में पीएचडी शोधार्थियों से शुल्क के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले कनिष्ठ सलाहकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया है. पुलिस इस मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश में जुट हुई है.
पीएचडी पंजीकृत शोधार्थियों से शुल्क लेकर किया था गबन
नेवई थाना पुलिस ने शोधार्थियों के लिए गए 9.44 लाख के ठगी के मामले पर सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी एवं गबन का मामला दर्ज कर उसकी पतासाजी में जुट गई थी. इसके बाद आरोपी कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है. पुलिस प्रवक्ता मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सीएसवीटीयू के प्रभारी कुलसचिव ने 27 जनवरी को थाना नेवई में शिकायत दर्ज कराई कि विश्वविद्यालय के पीएचडी पंजीकृत शोधार्थियों से निर्धारित शुल्क जमा कराने के नाम पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं.
विश्वविद्यालय प्रशासन की गठित दो सदस्यीय जांच समिति की प्रारंभिक जांच में कुल 9 लाख 44 हजार 500 रुपए के गबन की पुष्टि हुई है.जांच में यह भी सामने आया कि पीएचडी शाखा में कार्यरत कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद ने शोधार्थियों से नकद राशि लेकर उन्हें फर्जी शुल्क रसीदें प्रदान की कुछ मामलों में राशि को उनके निजी बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कराया गया- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी
पुलिस को विवेचना के दौरान आरोपी ने सुनील कुमार प्रसाद के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी शुल्क रसीदें एवं संबंधित दस्तावेज जब्त किया गया.
