सरकारी स्कूल में धार्मिक किताब बांटने का मामला, शिक्षक को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

क्या है शिक्षक पर आरोप ? मिली जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को व्याख्याता दीपक तिग्गा विलंब से विद्यालय पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने प्राचार्य से मुलाकात किए बिना सीधे कक्षा में प्रवेश किया और वहां उपस्थित कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं को छोटी धार्मिक किताब बांटनी शुरु कर दी. बताया जा रहा है कि ये पुस्तकें सभी विद्यार्थियों को दी गईं, जिनमें हिन्दू छात्र-छात्राएं भी शामिल थे.

जशपुर: फरसाबहार के केरसई सरकारी स्कूल में छात्रों को धार्मिक किताब बांटने का मामला सामने आया था.इस मामले के सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने एक्शन लिया है. प्राचार्य ने विद्यालय के व्याख्याता दीपक तिग्गा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही मामले को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को भी कार्रवाई के लिए अनुशंसा प्रेषित की गई है.

शिक्षक को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राचार्य ने थमाया नोटिस



मामले की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल जांच की. छात्र-छात्राओं के बैग की जांच करने पर कुल 14 नग धार्मिक किताब बरामद की गईं. घटना के बाद विद्यालय प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की.विद्यालय के प्राचार्य आर. एन. नागेश्री ने व्याख्याता दीपक तिग्गा को जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति कक्षा में धार्मिक साहित्य का वितरण करना शासकीय सेवा आचरण नियमों के विपरीत है. नोटिस में एक दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.साथ ही पूरे प्रकरण की जानकारी एवं अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है, ताकि उच्च स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

सरकारी स्कूल में धार्मिक किताब बांटने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यालय में किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार-प्रसार या साहित्य वितरण शासन के नियमों के विरुद्ध है. संबंधित व्याख्याता को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है.साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को संपूर्ण प्रतिवेदन भेज दिया गया है- आर. एन. नागेश्री, प्राचार्य







विद्यालय नहीं आ रहे हैं शिक्षक



इस पूरे मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) दुर्गेश देवांगन ने बताया कि संबंधित शिक्षक घटना के बाद से विद्यालय नहीं आ रहे हैं.उन्होंने कहा कि शिक्षक स्कूल में उपस्थित नहीं हैं और वर्तमान में उनका कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. मामला जिला शिक्षा अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई जिला स्तर से की जाएगी.





जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय सेवा नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.



