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दो साल पहले रिश्वत लेते ट्रैप हुआ था पीएचईडी का SE कछवाहा, अब ACB में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज

डूंगरपुर में अधीक्षण अभियंता को ले जाती एसीबी टीम ( ETV Bharat Dungarpur (File Photo) )

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कोटा निवासी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा पर एक और मुकदमा दर्ज किया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर में 17 दिसंबर 2024 को 2 लाख रिश्वत लेते हुए कछवाहा को गिरफ्तार किया था. इस मामले के बाद उनके कोटा के महावीर नगर थर्ड स्थित निवास व डूंगरपुर में किराए के मकान पर भी तलाशी ली थी. तलाशी की रिपोर्ट के आधार पर ही कछवाहा की संपत्ति आय से 4.19 करोड़ ज्यादा निकली. यह 253.48 फीसदी ज्यादा है. ऐसे में एसई पर 7 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है.