दो साल पहले रिश्वत लेते ट्रैप हुआ था पीएचईडी का SE कछवाहा, अब ACB में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज
जांच रिपोर्ट के आधार पर कछवाहा की संपत्ति आय से 4.19 करोड़ ज्यादा निकली, जो 253.48 फीसदी अधिक है.
Published : October 13, 2026 at 11:00 AM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कोटा निवासी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा पर एक और मुकदमा दर्ज किया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर में 17 दिसंबर 2024 को 2 लाख रिश्वत लेते हुए कछवाहा को गिरफ्तार किया था. इस मामले के बाद उनके कोटा के महावीर नगर थर्ड स्थित निवास व डूंगरपुर में किराए के मकान पर भी तलाशी ली थी. तलाशी की रिपोर्ट के आधार पर ही कछवाहा की संपत्ति आय से 4.19 करोड़ ज्यादा निकली. यह 253.48 फीसदी ज्यादा है. ऐसे में एसई पर 7 अक्टूबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के पुलिस अधीक्षक गोवर्धन लाल सौंकरिया ने बताया कि रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद अनिल कछवाहा के घर पर तलाशी ली. उसमें नकदी, आभूषण, सोने व चांदी के आईटम, संपत्ति, एफडी, बैंक व पोस्ट ऑफिस जमा, भूखंड, जमीन और मकान के दस्तावेज मिले थे. इनका एनालिसिस किया.
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पत्नी के ब्यूटी पार्लर से आय दिखाने की कोशिश: कछवाहा 22 अगस्त 1989 में नियुक्त हुआ. उसके बाद 17 दिसंबर 2024 को ट्रैप हुआ. इस कार्यकाल के दौरान उसकी संपत्ति की गणना की. इस आधार पर पाया कि अनिल कछवाहा को राजकीय सेवा, माता-पिता की पेंशन, बीमा और एफडी से मिले इंटरेस्ट के बाद आय 1 करोड़ 65 लाख 29 हजार 695 हो रही है. उसकी संपत्ति 5 करोड़ 28 लाख 83 हजार 504 रुपए मिली. उसने नियुक्ति से अभी तक के खर्च 55 लाख 47 हजार 207 रुपए हुए हैं. दोनों की गणना में पाया कि वह 5 करोड़ 84 लाख 30711 है. इस हिसाब से आय 4 करोड़ 19 लाख 1 हजार 16 रुपए ज्यादा सामने आई. इस मामले में जांच के दौरान पत्नी निशा कछवाहा ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स और इससे आय अर्जित होने का दावा किया, लेकिन इनसे जुड़े ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले.
आय से अधिक संपत्ति: आय गणना की जांच में पाया कि अनिल कछवाहा ने सेवा काल में भ्रष्ट और अवैध तरीके से राशि अर्जित की. इस मामले में धारा 13 के तहत आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया. जांच एसीबी प्रतापगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परमार को सौंपी है.
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5 लाख मांगी रिश्वत, दो लाख लेते ट्रैप: एसीबी के अनुसार, अनिल कछवाहा लंबे समय से कोटा में तैनात रहा. उसने दूसरी जगह भी सेवाएं दी. दिसंबर 2024 में डूंगरपुर में तैनात थे. तब संवेदक नरेंद्र कुमार तेली ने एसीबी डूंगरपुर को शिकायत दी थी. तेली के 2.5 करोड़ के बिल तैयार थे, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा. इसकी एवज में अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा से मिले तो भुगतान की एवज में 5 लाख रिश्वत मांगी थी. इस शिकायत कार एसीबी ने सत्यापन कराया. फिर 3 लाख रुपए रिश्वत देना तय हुआ. सत्यापन में एक लाख कछवाहा ने 13 दिसंबर को ले लिए, जबकि दो लाख रुपए 17 दिसंबर को देने को कहा. यह राशि लेते हुए 17 दिसंबर 2024 को अनिल कछवाहा ट्रैप हो गया. डूंगरपुर में किराए के मकान में तलाशी ली. इसके बाद कोटा में एसीबी के डीएसपी अनीस अहमद और टीम ने घर पर तलाशी ली. इसमें पूरी संपत्ति का खुलासा हुआ. मामले में एक साल 10 माह तक जांच चली और अब मामला दर्ज हुआ.
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