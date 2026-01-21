2022 में रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे के SSE पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज
आरोपी खुली नीलामी में हरे पेड़ों की कटाई-बेचान करने को लेकर ठेकेदार को परेशान नहीं करने की एवज में यह रिश्वत ले रहे थे.
Published : January 21, 2026 at 8:18 PM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE) मुकेश जाटव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी मुकेश जाटव साल 2022 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे. इसके बाद उनके घर की तलाशी में 32.82 फीसदी आय से अधिक सम्पति का खुलासा हुआ था. जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई थी. जिस पर एसीबी मुख्यालय ने 19 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया. इस प्रकरण की जांच एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक अनीश अहमद को सौंपी गई है.
डीएसपी अनीश अहमद ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने की थी. इसके बाद ही मुख्यालय से प्रकरण दर्ज किया गया. इस मामले में तत्कालीन एसीबी के निरीक्षक नरेश चौहान ने तलाशी ली थी. इसकी रिपोर्ट तत्कालीन डीएसपी धर्मवीर सिंह को सौंप दी थी.
डीएसपी धर्मवीर ने इस रिपोर्ट की प्रारंभिक जांच की. जिसके अनुसार 19 अप्रैल, 2006 से 16 सितंबर, 2022 तक रेलवे से आरोपी मुकेश जाटव को सैलरी व अन्य मदों से 95.52 लाख की आय हुई थी. जबकि उसके पास 77.28 लाख की संपत्ति है. इसके बाद उसने इस अवधि में बच्चों की शिक्षा, भोजन, वाहन व अन्य और घरेलू उपभोग मिलाकर 49.59 लाख रुपए का खर्च कर दिया. जिन्हें मिलाकर उसकी संपत्ति 1.27 करोड़ के आसपास पहुंच रही है. यह उसकी आय से लगभग 31.35 लाख ज्यादा है. सभी स्रोतों से आरोपी को मिली आय के अनुसार सम्पति 32.82 फीसदी ज्यादा पाई गई. जिसके बाद इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
डीएसपी अनीश अहमद बताया कि आरोपी मुकेश कुमार जाटव को 16 सितंबर, 2022 को 20 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप किया था. आरोपी मुकेश कुमार जाटव खुली नीलामी में हरे पेड़ों की कटाई और बेचान करने को लेकर ठेकेदार को परेशान नहीं करने की एवज में यह रिश्वत ले रहे थे. इसके बाद उनके घर पर तलाशी ली गई थी. इसके बाद उनके घर पर खाना तलाशी करने के लिए एसीबी के पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान गए थे. इस खाना तलाशी में उनके घर से भूखंड, मकान, एलआईसी, बैंक के साथ-साथ वाहनों के कागजात भी मिले थे.