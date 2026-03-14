महोबा में तैनात रहे तत्कालीन निरीक्षक पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज
पुलिस के अनुसार इस मामले की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय लखनऊ द्वारा की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 9:02 AM IST
महोबा: भ्रष्टाचार निवारण संगठन ने महोबा में तैनात रहे तत्कालीन निरीक्षक विपिन कुमार त्रिवेदी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है. यह मामला व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के बाद हुई जांच के दौरान सामने आया.
भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी इकाई के निरीक्षक शादाब खान ने बताया कि जांच में पाया गया कि निर्धारित जांच अवधि में विपिन कुमार त्रिवेदी ने अपनी वैध आय के स्रोतों वेतन, कृषि आय, मकान-दुकान किराया और माता को मिलने वाली पेंशन से कुल 1 करोड़ 38 लाख 95 हजार 850 रुपए की आय अर्जित की.
वहीं, इसी अवधि में उनके द्वारा चल-अचल संपत्तियों के अर्जन और भरण-पोषण पर 1 करोड़ 62 लाख 79 हजार 532 रुपए खर्च किए गए. जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से करीब 23 लाख 83 हजार 682 रुपए (लगभग 17.15 प्रतिशत) अधिक खर्च किया, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण वह जांच एजेंसी को नहीं दे सके.
भ्रष्टाचार निवारण संगठन के प्रभारी निरीक्षक शादाब खान की तहरीर पर कोतवाली नगर महोबा में विपिन कुमार त्रिवेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) व 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार इस मामले की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय लखनऊ द्वारा की जाएगी.
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