ETV Bharat / state

अभद्र फेसबुक पोस्ट विवाद: कांग्रेस ने अजमेर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

काग्रेस पदाधिकारियों ने एसपी से की शिकायत ( ETV Bharat Ajmer )