ETV Bharat / state

अभद्र फेसबुक पोस्ट विवाद: कांग्रेस ने अजमेर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की

अजमेर में कांग्रेस ने भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी पर हमला बोला है और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

Abusive Facebook Post issue
काग्रेस पदाधिकारियों ने एसपी से की शिकायत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ फेसबुक पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस मीडिया सेल के पदाधिकारी पीयूष सुराणा के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब इस मामले में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी पर भी हमला बोला है और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पीयूष सुराणा का मोबाइल हैक हो गया था, जिसके कारण उनकी फेसबुक आईडी से अभद्र टिप्पणी वाली पोस्ट अपलोड की गई, लेकिन भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने जानबूझकर उस पोस्ट को बिना ब्लर किए अपने फेसबुक पेज पर रिपोस्ट कर दिया. इस रिपोस्ट पर हजारों लोगों ने लाइक, कमेंट और शेयर किए, जिससे अपमानजनक सामग्री का प्रसार और बढ़ गया.

सुनिए क्या बोले कांग्रेस पदाधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- फेसबुक पोस्ट के कारण भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ा, जेल में रखा, ASI सहित 2 पर कार्रवाई

रमेश सोनी के खिलाफ शिकायत: सोमवार को कांग्रेस मीडिया सेल के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल से मुलाकात की और रमेश सोनी के खिलाफ लिखित शिकायत दी. कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता वैभव जैन ने कहा, “रमेश सोनी ने यह जानते हुए कि यह अभद्र सामग्री है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे ब्लर करना चाहिए, फिर भी बिना ब्लर किए रिपोस्ट किया. यह साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है.”

प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के पदाधिकारी अनुपम शर्मा ने पीयूष सुराणा की ओर से माफी मांगते हुए कहा कि यदि पीयूष सुराणा इस पोस्ट के लिए अपराधी माने जाते हैं तो रमेश सोनी भी ठीक उसी अपराध के दोषी हैं. शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा शहर अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो कांग्रेस पूरे अजमेर में विरोध प्रदर्शन करेगी.

इसे भी पढ़ें- फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे की चाकू से गला रेतकर कर दी हत्या

कई लोगों ने किया शेयर: पीयूष सुराणा के भाई श्रेयांश सुराणा ने भी एसपी को रिपोर्ट दी. उन्होंने कहा, “मेरे भाई का फेसबुक अकाउंट हैक होने की जांच हो रही है, लेकिन रमेश सोनी ने इस पोस्ट को आज भी अपने पेज पर बिना ब्लर किए लगाए रखा है और 40 से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर किया है. पीयूष सुराणा पर जो धाराएं लगाई गई हैं, ठीक उसी में रमेश सोनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए.”

कांग्रेस ने यह भी कहा कि मीडिया में ऐसी संवेदनशील पोस्ट, फोटो या वीडियो को हमेशा ब्लर करके ही प्रसारित किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। रमेश सोनी द्वारा बिना ब्लर किए रिपोस्ट करना इस आदेश का सीधा उल्लंघन है. इस पूरे मामले में दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि भाजपा पहले ही पीयूष सुराणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुकी है.

इसे भी पढ़ें- गहलोत-पायलट की नजदीकी पर भाजपा का तंज, राठौड़ बोले- अंतर्द्वंद्व अब भी कायम

TAGGED:

POST AGAINST REKHA GUPTA
CONGRESS MEDIA CELL
VAIBHAV JAIN
अभद्र फेसबुक पोस्ट विवाद
ABUSIVE FACEBOOK POST ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.