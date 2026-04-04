मेरठ में तीन की मौत का मामला, मृतक बाबूराम के घर पहुंचे पूर्व मंत्री संजीव बालियान, बोले- पुलिस निष्पक्ष जांच करे
समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान भी मृतकों के परिजनों से मिले. 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 7:35 PM IST
मेरठ : दौराला में शराब पीने के बाद तीन लोगों की मौत होने से गांव और परिवार में गम का माहौल है. शनिवार को मृतक बाबूराम के परिवार से मिलने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे. उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया. संजीव बालियान ने कहा की तीनों की मौत शराब पीने से ही हुई है, पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे.
शनिवार को बाबूराम प्रजापति (50), अंकित (40) और जितेंद्र (45) का अंतिम संस्कार किया गया. सुबह से ही गांव में मृतक परिवारों के यहां संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा. समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान भी गांव में पहुंचे और मृतकों के परिवार से मिले. उन्होंने कहा कि पुलिस पता लगाए कि आखिर जान कैसे गई. उन्होंने अपनी तरफ से मृतकों के परिवार को 50 -50 हजार रुपये की धनराशि देने की घोषणा भी की.
वहीं देशी शराब के ठेके को पहले ही सील कर दिया गया है. CMO अशोक कटारिया ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसे पुलिस को दे दिया गया है. पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सभी का ये मानना है कि शराब पीने से मौत हुई है. मृतक बाबूराम के बेटे सचिन पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी है. सचिन ने भी यही बताया है कि शराब के टेट्रा पैक के अलावा सिर्फ पानी ही तीनों लोगों ने लिया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि इसमें जो भी गड़बड़ी थी वह शराब के पाउच में ही थी. पुलिस हमें सच्चाई बताए, शराब जहरीली थी या शराब में मिलावट थी. दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो. पूर्व मंत्री ने कहा कि एक परिवार में अकेली बहन बची है. गरीब परिवार हैं, शासन से परिवार की मदद हो और इस मामले में सच्चाई उजागर होनी चाहिए.
एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला मेरठ के सहायक अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट की परीक्षण रिपोर्ट में मेथेनॉल तथा क्लोरल हाइड्रेट नेगेटिव आया है. मतलब शराब जहरीली नहीं थी.
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