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दुर्ग जिला अस्पताल में खून की कमी से मौत मामला, 85 यूनिट होने के बाद भी नहीं मिला ब्लड, कर्मचारियों को नोटिस जारी

दुर्ग जिला अस्पताल में खून की कमी से मौत मामला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिला अस्पताल में ब्लड नहीं मिलने से मरीज की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रशासन ने सिकलिंग से पीड़ित दीपिका को समय पर खून नहीं उपलब्ध कराने के मामले में सिविल सर्जन समेत 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि जिस वक्त दीपिका को बल्ड की जरुरत थी उस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में 85 यूनिट ओ पॉजिटिव खून उपलब्ध था. इसके बाद भी डोनर नहीं मिलने के कारण दीपिका के लिए अस्पताल में ब्लड का इंतजाम नहीं हो सका.लिहाजा कलेक्टर ने अब इस मामले में नोटिस जारी किया है.

कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. जे.पी. मेश्राम और संबंधित विभागाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र कुमार साहू को नोटिस के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि ब्लड बैंक संचालन और रक्त उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर इन्हीं अधिकारियों पर थी. ऐसे में कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.