दुर्ग जिला अस्पताल में खून की कमी से मौत मामला, 85 यूनिट होने के बाद भी नहीं मिला ब्लड, कर्मचारियों को नोटिस जारी
दुर्ग जिला अस्पताल में खून होने के बाद भी मरीज को नहीं देने और मौत के मामले में 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 9, 2026 at 5:39 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिला अस्पताल में ब्लड नहीं मिलने से मरीज की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रशासन ने सिकलिंग से पीड़ित दीपिका को समय पर खून नहीं उपलब्ध कराने के मामले में सिविल सर्जन समेत 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि जिस वक्त दीपिका को बल्ड की जरुरत थी उस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में 85 यूनिट ओ पॉजिटिव खून उपलब्ध था. इसके बाद भी डोनर नहीं मिलने के कारण दीपिका के लिए अस्पताल में ब्लड का इंतजाम नहीं हो सका.लिहाजा कलेक्टर ने अब इस मामले में नोटिस जारी किया है.
कार्रवाई पर उठ रहे सवाल
प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. जे.पी. मेश्राम और संबंधित विभागाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र कुमार साहू को नोटिस के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि ब्लड बैंक संचालन और रक्त उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर इन्हीं अधिकारियों पर थी. ऐसे में कार्रवाई की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल 1 जून को सिकलिंग बीमारी से पीड़ित 21 वर्षीय युवती दीपिका की मौत के मामले में खुलासा हुआ है .जिस वक्त दीपिका के परिजन ब्लड के लिए भटक रहे थे उस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ग्रुप का 85 यूनिट ब्लड उपलब्ध था. इसके बाद भी उसे समय पर एक यूनिट खून नही मिला.परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने नियमों का हवाला देते हुए लगातार डोनर लाने का दबाव बनाया, जबकि मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. पिता डोनर की व्यवस्था करने के लिए भटकते रहे और इसी बीच दीपिका की मौत हो गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने गठित दो सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति ने पूरे घटनाक्रम की जांच की. जांच रिपोर्ट में अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अक्षम्य लापरवाही पाए जाने के बाद आठ स्वास्थ्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सभी से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है - डॉ. आशीषन मिंज, सिविल सर्जन
इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है.अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि दीपिका की मौत के जिम्मेदार लोगों पर वास्तविक कार्रवाई होती है या फिर प्रभावशाली चेहरों को बचाने के लिए मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा.
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