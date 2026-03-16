29000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मार्क्स का मामला, हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने दो सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:28 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने रामचंद्र विश्वकर्मा व चार अन्य की याचिका पर दिया है. उन्होंने बताया कि 29000 सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था.
एडवोकेट संजय यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ मार्क्स के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कट ऑफ था, उस कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए.
इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कट ऑफ जो उस समय उससे लगभग 10 अंक कट ऑफ कम करके हाल ही में काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी की है.
अधिवक्ता ने बताया कि जो कट ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उस कट ऑफ से अधिक अंक इस याचिका में शामिल याचियों के है. उनका कहना है कि याचियों के अंक कट ऑफ मार्क्स से अधिक हैं तो इन याचियों का भी रिक्त रह गई सीटों पर अधिकार बनता है. इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में कट ऑफ मार्क्स को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
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