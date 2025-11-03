राज्यसभा सांसद का लिंक्डइन में बनाया फर्जी पेज, पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप कराने का दावा, FIR दर्ज
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नाम से लिंक्डइन ऐप पर फर्जी पेज बनाने का मामला, एफआईआर दर्ज.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2025 at 3:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के कार्यालय के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने लिंक्डइन ऐप पर फर्जी पेज बनाने और इंटर्नशिप प्रोग्राम चलने का दावा कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद राज्यसभा सदस्य के वरिष्ठ निजी सचिव की तैयारी के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के निजी सचिव कमल किशोर ने एसएसपी को शिकायत दर्ज कराई थी कि साहिल बब्बर ने राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के कार्यालय के नाम से लिंक्डइन ऐप पर इंटर्नशिप प्रोग्राम का फर्जी पेज बनाया है. आरोपी राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के नाम से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है. साहिल बब्बर 2 महीने की पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल के साथ करने का दावा कर रहा है. साथ ही संसद घुमाने और 15 अगस्त को लाल किले के पास समेत 26 जनवरी 2026 की परेड के पास देने का वादा किया जा रहा है.
राज्यसभा सदस्य के कार्यालय से इस प्रकार का कोई भी पेज नहीं बनाया गया और ना ही किसी भी प्रकार की पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम करने का वादा किया गया है. इस पेज के माध्यम से राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल और उनके कार्यालय की छवि धूमिल की जा रही है. साथ ही इस तरह के कृत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और राज्यसभा सदस्य के कार्यालय के नाम से संचालित लिंक्डइन ऐप का पेज बंद कर फर्जी पोस्ट को हटाया जाए.
नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया है कि राज्यसभा सदस्य के निजी सचिव कमल किशोर की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपी का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है.
निवेश के नाम पर लाखों की ठगी: वहीं दूसरे मामले में सेलाकुई थाना क्षेत्र निवासी एक युवक से निवेश के बाद लाभ दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई. युवक की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
हरिपुरा निवासी अनिल कुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई है कि 8 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर निवेश से जोड़ा विज्ञापन देखा था. उन्होंने इस पर क्लिक कर इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई थी. उसके बाद उनको एक व्हाट्सएप समूह से जोड़ा गया और कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला कर्मचारी उनके संपर्क में आई थी. उसने एक ऐप डाउनलोड करवाने के लिए कहा था और उसके बाद उसकी ओर से पैसे भी लगाने की बात कही गई थी.
पीड़ित ने 10 सितंबर को पहली बार तीन हजार रुपए निवेश किए थे और उसके बाद उन्होंने 9 अक्टूबर तक अलग-अलग खातों में कुल 3 लाख 38 हजार रूपये निवेश किए थे. निवेश के बाद जब पीड़ित ने लाभ निकालने की कोशिश की तो नहीं निकाल पाया. पीड़ित ने ऐप से जुड़े कई हेल्पलाइन नंबरों पर बात की तो पता चला कि फर्जी वेबसाइट है.
ये भी पढ़ें: