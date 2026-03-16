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जयपुर में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक, उपभोक्ता आयोग ने कहा- रणवीर सिंह नहीं करे भ्रामक विज्ञापन

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने गौरव टॉवर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में हानिकारक तेल में खाद्य सामग्री बनाने से जुड़े मामले में रेस्टोरेंट के संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को पाबंद किया है कि वह रेस्टोरेंट का भ्रामक प्रचार-प्रसार नहीं करें. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह निर्देश परिवादी गौरव तिवाड़ी के स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवादी गौरव तिवाड़ी ने प्रार्थना पत्र में कहा कि विपक्षी के मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में फास्ट फूड की बिक्री की जाती है. गत 9 फरवरी को खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की टीम ने मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट, गौरव टावर का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान टीम को वहां पर दूषित खाद्य तेल में खाद्य सामग्री बनाते हुए मिली, जिस खाद्य तेल का उपयोग किया जा रहा था, उसका टीपीसी स्तर 28 व 31 पाया गया, जबकि वैधानिक टीपीसी सीमा 25 तय है.ट