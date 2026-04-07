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सलूम्बर में 5 बच्चों की मौत का मामला, चिकित्सा मंत्री बोले-जांच कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप-सरकार नाकाम

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ( ETV Bharat Jaipur )