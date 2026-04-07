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सलूम्बर में 5 बच्चों की मौत का मामला, चिकित्सा मंत्री बोले-जांच कर रहे हैं, विपक्ष का आरोप-सरकार नाकाम

सरकार ने प्रशासन, सीएमएचओ को हालात पर नजर रखने एवं प्रभावित क्षेत्रों में बुखार के लक्षण वाले बच्चों की सघन ​स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए.

health Minister Gajendra Singh and Former Minister Pratap Singh
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: सलूम्बर जिले के दो गांवों में रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है. राज्य सरकार का कहना है, बच्चों की मौत के मामले में हम जांच कर रहे हैं. वहीं विपक्ष अब इस मामले पर सरकार को पूरी तरह विफल बता रहा है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के​ चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को वस्तुस्थिति पर नजर रखने एवं प्रभावित क्षेत्रों में बुखार के लक्षण वाले बच्चों की सघन ​स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिए हैं. चिकित्सा मंत्री बोले कि स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर बीमारी से प्रभावित गांवों में भेजी है, जो बच्चों की मौत के कारण का पता लगा रही है. जल्द सैम्पल जांच के लिए भेजेंगे और मौत के कारणों का खुलासा होगा.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:सलूंबर में रहस्यमयी बीमारी! 5 दिन में 5 मासूमों की मौत, प्रशासन अलर्ट मोड पर

सरकार पूरी तरह विफल: कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि सलूम्बर में 5 बच्चों की मौत हो गई लेकिन सरकार को पता तक नहीं चला. सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा पर हमला बोला कि सीएम के स्तर पर कमेटी बनाई है लेकिन जितनी बार भी सीएम ने कमेटी बनाई, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक तक नहीं आई है. बच्चों की मौत पर सरकार पूरी तरह विफल रही है. राजस्थान में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ रही है.

वीसी से ली जानकारी : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंस से मामले की जानकारी ली और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन तथा अन्य अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सलूम्बर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित गांवों सहित सलूम्बर एवं आसपास क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम बनाकर बुखार के लक्षण वाले बच्चों की गहन स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें. किसी भी बच्चे में लक्षण मिले तो तत्काल प्रभाव से उसे उपचार उपलब्ध करवाए. किसी बच्चे की स्थिति गंभीर हो तो उसे तत्काल जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में रेफर किया जाए.

पढ़ें: शिशु सुरक्षा दिवस: 1000 में 27 बच्चों की मौत, राजस्थान में स्थितियां सुधरीं लेकिन चुनौतियां मौजूद

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आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर
5 CHILDREN DEATHS IN SALUMBAR

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