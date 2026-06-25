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बागपत: "₹5000 की रिश्वत न देने पर नहीं मिला इलाज, खुले परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म; फिर भी नहीं पहुंचा स्टाफ"

"इस घटना से जिला महिला अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं"

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"₹5000 की रिश्वत न देने पर नहीं मिला इलाज, खुले परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म; फिर भी नहीं पहुंचा स्टाफ" (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 4:24 PM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सख्ती के दावों के बीच बागपत के जिला महिला अस्पताल से लापरवाही का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रसव के लिए आई एक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के एक सफाईकर्मी ने डिलीवरी कराने के एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी. जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो महिला का समय रहते इलाज नहीं किया. जिसके चलते महिला को अस्पताल परिसर में खुले स्थान पर बच्चे को जन्म देना पड़ा.

"₹5000 की रिश्वत न देने पर नहीं मिला इलाज, खुले परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म; फिर भी नहीं पहुंचा स्टाफ" (Video Credit; ETV Bharat)

घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान मौके पर अस्पताल का जिम्मेदार स्टाफ भी मौजूद नहीं था. काफी देर तक कोई स्वास्थ्यकर्मी सहायता के लिए नहीं पहुंचा. इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों में भी आक्रोश देखा गया. उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी परेशानी के उपचार मिलना चाहिए.

इस मामले में जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी. यदि जांच में रिश्वत मांगने या लापरवाही के आरोप सही पाए गए, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि किस कर्मचारी ने रुपये की डिमांड की थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा.

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