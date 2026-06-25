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बागपत: "₹5000 की रिश्वत न देने पर नहीं मिला इलाज, खुले परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म; फिर भी नहीं पहुंचा स्टाफ"

"₹5000 की रिश्वत न देने पर नहीं मिला इलाज, खुले परिसर में महिला ने दिया बच्चे को जन्म; फिर भी नहीं पहुंचा स्टाफ" ( Photo Credit; ETV Bharat )