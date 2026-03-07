ETV Bharat / state

मेरठ में रघुनंद ज्वेलर्स से ठगी का खुलासा; 4 शातिर ठग गिरफ्तार, 80 लाख के जेवरात बरामद

​एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रघुनंद ज्वेलर्स से ठगी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़े चार नटवरलाल (Photo Credit: ETV Bharat)
मेरठ: शहर के सदर बाजार इलाके में स्थित 'रघुनंद ज्वेलर्स' के साथ हुई करीब एक करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से ठगी गई ज्वेलरी का बड़ा हिस्सा और नकदी बरामद की गई है. बीती 3 मार्च 2026 को साकेत निवासी तन्मय अग्रवाल ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

फर्जी बैंक ट्रांसफर से दिया झांसा: ​एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि जालसाजों ने उनके ग्राहक प्रवीण को विश्वास में लेकर 99.85 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 15 हजार रुपये कैश पर हाथ साफ कर दिया था. ठगों ने भुगतान के लिए फर्जी RTGS (Bank Transfer) का झांसा दिया था जिससे व्यापारी को लगा कि पैसे वास्तव में खाते में आ गए हैं.

जानकारी देते ​एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

एसएसपी मेरठ के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ीं. पुलिस ने शनिवार सुबह कैंट स्टेशन के पास कंकरखेड़ा फ्लाईओवर पर घेराबंदी कर 4 आरोपियों को दबोच लिया.

बड़ी मात्रा में जेवर और कैश बरामद: पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपये के सोने के आभूषण और 89,500 रुपये नकद बरामद किए हैं. इस पूरे मामले में कुल 7 आरोपियों की पहचान हुई है जिनमें से 3 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों ने पूरी योजना बनाकर व्यापारी को अपने झांसे में लिया था. फिलहाल पुलिस की टीमें फरार शेष तीन आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी: ​एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. अब तक की कार्रवाई में पुलिस ने 80 प्रतिशत से ज्यादा माल और नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों के पुराने आपराधिक इतिहास और अन्य संभावित ठगी की वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

