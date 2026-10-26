कार पर FIR : सड़क पर जन्मदिन मनाने का मामला, बिलासपुर पुलिस जांच में जुटी
बिलासपुर पुलिस ने में सड़क पर कार खड़ी करके जन्मदिन मनाने वाले वीडियो पर अपराध पंजीबद्ध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 7:21 PM IST
बिलासपुर :बिलासपुर में बीच सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने और आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. शुरुआत में इस वीडियो को रायपुर का बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में घटना बिलासपुर के रिवर व्यू रोड की सामने आई है.
सड़क पर कार खड़ी करके जन्मदिन मनाने का आरोप
आरोप है कि सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने से यातायात प्रभावित हुआ और दुर्घटना की आशंका बनी रही. पुलिस के मुताबिक, सरजू बगीचा निवासी अमित साहू ने शिकायत में बताया कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे वह रिवर व्यू रोड से घर लौट रहे थे. इस दौरान सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाया जा रहा था.
अमित साहू ने 23 अक्टूबर को सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार नंबर CG-04-NY-1910 के मालिक और चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कार चालक की पहचान कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-पंकज पटेल, एएसपी
वीडियो में किसी अधिकारी के होने की बात सामने आ रही है लेकिन इसकी पुष्टि नही हुई है. वीडियो को पहले रायपुर का बताया गया था.लेकिन पुलिस जांच में घटना बिलासपुर की निकली.सड़क पर जन्मदिन मनाने और यातायात बाधित करने के मामलों में हाईकोर्ट पहले भी कार्रवाई के निर्देश दे चुका है.
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