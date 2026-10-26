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कार पर FIR : सड़क पर जन्मदिन मनाने का मामला, बिलासपुर पुलिस जांच में जुटी

बिलासपुर :बिलासपुर में बीच सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने और आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. शुरुआत में इस वीडियो को रायपुर का बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में घटना बिलासपुर के रिवर व्यू रोड की सामने आई है.

आरोप है कि सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाने से यातायात प्रभावित हुआ और दुर्घटना की आशंका बनी रही. पुलिस के मुताबिक, सरजू बगीचा निवासी अमित साहू ने शिकायत में बताया कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे वह रिवर व्यू रोड से घर लौट रहे थे. इस दौरान सड़क पर कार खड़ी कर जन्मदिन मनाया जा रहा था.

बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)