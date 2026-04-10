धनंजय सिंह पर हमले का मामला; 13 अप्रैल को आ सकता है फैसला, दोनों पक्षों की बहस पूरी
अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 9:26 PM IST
वाराणसी : जिले में शुक्रवार को एमपी, एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में बहस पूरी हो गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. 13 अप्रैल को इस पर फैसला आ सकता है. यह सुनवाई जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह के कोर्ट में हुई है. आज बचाव पक्ष को अपनी जिरह रखने का अंतिम मौका मिला था.
इस मामले में धनंजय सिंह के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी बहस पूरी कर ली है. न्यायालय ने कहा कि सोमवार तक यदि कोई पक्ष लिखित बहस दाखिल करना चाहता है तो प्रस्तुत कर दें.
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे ही हम लोग बहस और नजीर दाखिल करेंगे, उसके बाद जल्द फैसला आ जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा है और यह हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें यह सजा मिले. उन्होंने कहा कि यह गंभीर अपराध है.
पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि आज बहस पूरी हो गई है. हमें उम्मीद है कि जल्द इस पर न्याय मिल जाएगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उनका फैसला सर्वोपरि है और हम न्याय की उम्मीद करते हैं.
24 साल बाद न्याय की उम्मीद : बताते चलें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने धारा 311 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इसमें बचाव पक्ष के गवाह और सबूत पर सवाल भी उठाए थे. इसके पहले मामले के मुख्य आरोपी का बयान पहले दर्ज हो चुका है.
धनंजय सिंह ने कहा कि 24 साल से हम न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं. और उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने कहा था कि इस घटनाक्रम में हमारे साथियों को और हमें गंभीर चोटें आई थीं. और हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अब न्याय की उम्मीद नजर आ रही है.
जानें क्या था मामला? : बता दें कि 4 अक्टूबर 2002 को धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ वाराणसी से जौनपुर लौट रहे थे. इस दौरान कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास बोलेरो सवार लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. हमले में धनंजय सिंह, उनके गर्नर, चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था. इस दौरान हमलावर मौके से फरार हो गए थे.
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