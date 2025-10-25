ETV Bharat / state

मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे फोड़ने से मना किया तो पुलिसकर्मियों को पीटा, 2 महिला समेत 4 पर केस दर्ज

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है. घर के बाहर बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखे फोड़कर तेज आवाज निकालने की शिकायत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर युवक के परिवार ने ना सिर्फ हमला कर दिया, बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ डाली. पुलिस टीम पर हमला होते ही हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर दूसरी टीम मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, मुंडाखेड़ा खुर्द निवासी प्रदीप ने शाम पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि गांव में ही रहने वाला भास्कर अपने घर के बाहर बाइक के साइलेंसर से पटाखों की तेज आवाज निकाल रहा है. प्रदीप के मना करने के बाद भी वह लगातार ऐसा करता रहा. सूचना पर हेड कांस्टेबल मनोज मिनान और रविंद्र नागर मौके पर पहुंचे और शिकायतकर्ता से जानकारी लेने के बाद भास्कर के घर पहुंचे.

पुलिसकर्मियों के अनुसार, उस समय भास्कर घर पर नहीं था. उन्होंने उसके पिता धूम सिंह को समझाया कि बेटे को दोबारा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी. पुलिसकर्मी वहां से लौट ही रहे थे कि कुछ ही दूरी पर धूम सिंह, उसकी पत्नी , भाई और उसकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया. बताया गया कि सभी ने मिलकर पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उनके साथ गाली गलौज व मारपीट शुरू कर दी.