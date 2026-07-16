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डिप्टी एसएस की पिटाई का मामला; जीआरपी ने तीन आरोपी भेजे जेल

मामले में डीआरएम के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने डीआरएम कार्यालय स्थित सभागार में रेलकर्मियों के बयान दर्ज किया.

डिप्टी एसएस की पिटाई
डिप्टी एसएस की पिटाई (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:46 PM IST

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आगरा: आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी एसएस के साथ मारपीट के मामले में जीआरपी एक्शन में है. आगरा कैंट जीआरपी ने डिप्टी एसएस और आरपीएफ मामले में मुकदमा होने पर जांच शुरू की. मामले में जीआरपी ने तीन युवकों को जेल भेज दिया. तीनों आरोपियों पर आरपीएफ के साथ मिलकर डिप्टी एसएस से मारपीट करने का आरोप लगा है. मामले में डीआरएम की गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने डीआरएम कार्यालय स्थित सभागार में रेलकर्मियों के बयान दर्ज किए, जिसमें हीराकुंड एक्सप्रेस में रविवार को ड्यूटी पर रहे लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीटीई, कोच अटेंडेंट के बयान दर्ज किए गए हैं. अब आरोपी आरपीएफ जवानों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, रविवार को अमृतसर से विशाखापत्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी. इस दौरान एक महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरी. इस बाद ट्रेन चलने लगी. महिला यात्री ने दौड़कर ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया तो जोखिम देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने गार्ड को सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी.

आरपीएफ कर्मियों ने चेन पुलिंग की बात कही, जिस पर महिला यात्री और उसके साथी फाइन की रसीद काटी. जिस पर डीएसएस नरेंद्र चाहर की आरपीएफ कर्मचारियों से तकरार हुई थी. गाली और गलौज के बाद आरपीएफ जवानों ने डीएसएस नरेंद्र चाहर की जमकर पिटाई की. घसीटकर डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर को आरपीएफ पोस्ट ले गए.

विवाद के बाद रेलवे ने दो एएसआई समेत चार आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया. डीएसएस की तहरीर पर जीआरपी आगरा कैंंट पर चारों आरपीएफ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा है. मामले को लेकर ही डीएसएस और उनके पजिरन के साथ ही रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसमें चारों आरोपी आईपीएफ कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने की मांग की जा रही है.

RPF जवानों के मददगार तीन आरोपी भेजे गए जेल: आगरा कैंट जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी एसएस के साथ मारपीट का मुकदमा रविवार को दर्ज किया गया था. इस मामले में डिप्टी एसएस नरेंद्र सिंह चाहर ने आरपीएफ के दो एएसआई और दो सिपाहियों के साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जांच में पाया गया कि प्लेटफार्म पर डिप्टी एसएस को घसीटने व उनके साथ मारपीट में बाहरी लोग भी शामिल थे.

घटना के वायरल हो रहे वीडियो की गहनता से जांच की गई तो तीन ऑटो चालकों के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद फिर स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उनकी पहचान की. आगरा कैंट जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया कि बुधवार को अभियुक्त इमरान पुत्र अहसान निवासी शिव नगर, थाना शाहगंज, योगेश पुत्र रमेश निवासी मुस्तफा क्वार्टर, महावीर नगर कॉलोनी और मनीष शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा निवासी शिव नगर राधे वाली गली, थाना शाहगंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

कमेटी ने ये पूछे सवाल: बता दें कि मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बयान दर्ज कर रही है, जिसमें ही बुधवार को हीराकुंड एक्सप्रेस में रविवार को कार्यरत लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, टीटीई व एम-1 कोच के अटेंडेंट झांसी से बयान दर्ज कराने डीआरएम ऑफिस पहुंचे. कमेटी ने सभी से बारी-बारी से सवाल किए. कमेटी के सामने बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित डिप्टी एसएस नरेन्द्र सिंह चाहर, आगरा कैंट के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, नरेन्द्र चाहर के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहे.

एक अन्य डिप्टी एसएस, दो पोइंट्समैन, डीसीआई आगरा कैंट व सीएनडब्लू के एसीपी ठीक करने वाले दो कर्मियों को भी बुलाया गया था. देर शाम तक चली जांच में झांसी से आए स्टाफ के ही बयान हो सके. अब आगरा कैंट पर कार्यरत सभी रेलकर्मियों को बयान को गुरुवार को बुलाया है.

आरोपी RPF कर्मियों के भी दर्ज होंगे बयान: डिप्टी एसएस के साथ मारपीट मामले में जांच कमेटी के सामने गुरुवार को आरपीएफ के चारों निलंबित कर्मचारी पेश होंगे. मामले में आरोपी एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकिशन, कांस्टेबल जितेंद्र व कांस्टेबल बदन सिंह को बयान के लिए बुलाया गया है. जांच में आरपीएफ की तरफ से घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जाएंगे. आरपीएफ घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज को अहम साक्ष्य के तौर पर पेश करने की तैयारी में हैं.

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