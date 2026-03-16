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अनूपगढ़ में बच्चों की निर्ममता से पिटाई का मामला, DSP पहुंचे स्कूल, जांच कमेटी ने प्रिंसिपल को ठहराया दोषी

प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 4 के बच्चों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है.

बच्चों की निर्ममता से पिटाई का मामला,
जांच के लिए DSP स्कूल पहुंचे (ETV Bharat Anupgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
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अनूपगढ़(श्रीगंगानगर): जिले के गांव 71 जीबी स्थित निजी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है. यहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को होमवर्क पूरा न करने पर प्लास्टिक के पाइप से बेरहमी से पीटने का आरोप परिजनों ने लगाया था. परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल सुनील बिश्नोई और उसकी पत्नी शिक्षिका निशा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं सहित एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच डीएसपी प्रशांत कौशिक कर रहे हैं.

डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि आज वह स्कूल में आकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में नहीं बक्शा नहीं जाएगा. जिला परिषद के सदस्य नाजर सिंह ने बताया कि पहले भी स्कूल में बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि कई बार स्कूल के प्रिंसिपल को ग्रामीणों के द्वारा समझाया भी गया है.

सुनिए क्या बोले DSP (ETV Bharat Anupgarh)

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स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा: वहीं, इस मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल श्रवण बिश्नोई और व्याख्याता पवन कुमार स्वामी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने भी इस मामले में जांच कर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी है. जांच के बाद सीबीईओ गुरचरण सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है. जांच कमेटी ने गंभीरता से मामले की जांच करते हुए कहा कि जांच के दौरान कक्षा चार में पढ़ने वाले अन्य 10 बच्चों के बयान लिए गए थे. सभी बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल के द्वारा इन दोनों बच्चों को बेरहमी से पीटा गया है.

बच्चों के बयान लिए: बयान देने वाले 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने जांच कमेटी को बताया कि उसी दिन 11 मार्च को प्रिंसिपल ने उन्हें भी बेरहमी से पीटा था. जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि "इस प्रकार यह एक विद्यालय न होकर मात्र सजा केन्द्र है. इस तरह की मारपीट किसी बच्चे की जान की जोखिम भी बन सकती है, जो कि भविष्य में विभाग की छवि धूमिल कर सकती है. अतः आरटीई एक्ट 17 (1) व 17 (2) का उल्लंघन संस्था द्वारा किया गया है. अतः संस्था की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है."

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