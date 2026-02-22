ETV Bharat / state

अधिवक्ता और लेखपाल के बीच मारपीट मामला, दोनों पक्षों ने आंदोलन की दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर तहसील में अधिवक्ता और लेखपाल के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर धरना देना शुरू कर दिया है. उधर, अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है.

ये है मामला: दरअसल, लक्सर निवासी एक व्यक्ति ने तहसील में आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था. आवेदन कई दिनों से लेखपाल के पास लंबित था. शुक्रवार 20 फरवरी को आवेदक अपने अधिवक्ता बृजपाल सिंह के साथ तहसील में लेखपाल ऋषुराज और कानूनगो रमेश के पास पहुंचे थे. जहां प्रमाणपत्र बनवाने को लेकर अधिवक्ता और लेखपाल, कानूनगो के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते मामला मारपीट तक जा पहुंचा.

लक्सर तहसील के बार एसोसिएशन के सचिव प्रवीण ने आरोप लगाया कि, लेखपाल ऋषुराज ने धिवक्ता बृजपाल और आवदेक से प्रमाणपत्र बनाने के लिए 5 हजार रुपए की डिमांड की. इसी बीच वहां पहुंचे टाइपिस्ट सुकेंद्र कुमार ने बीच बचाव का प्रयास किया तो लेखपाल और कानूनगो द्वारा उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई. आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई.

दूसरी तरफ, लक्सर तहसील के लेखपाल संघ के अध्यक्ष उन्मेद सिंह ने आरोप लगाया कि अधिवक्ता बृजपाल मनमाने तरीके से प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगवाना चाहते थे. गलत रिपोर्ट लगाने से मना करने पर उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई. आरोप लगाया कि अधिवक्ता पक्ष के 10 लोगों द्वारा मारपीट की गई. लेखपाल संघ ने अधिवक्ता बृजपाल सिंह पर एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तार की मांग की है. साथ ही आवदेक के खिलाफ पर मुकदमा और गिरफ्तारी की जाए. इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई.