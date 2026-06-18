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बासनी थाने में आत्महत्या मामला: 40 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम, न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे जांच

जोधपुर के बासनी थाने में पूछताछ के दौरान आत्महत्या करने मामले में युवक के परिजनों ने मर्ग दर्ज कराया.

Amrit Vaishnav Death case
मृतक अमृत वैष्णव (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 3:24 PM IST

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जोधपुर: बासनी थाने में पूछताछ के दौरान आत्महत्या के प्रयास के बाद एम्स में दम तोड़ने वाले अमृत वैष्णव के परिजनों ने थाने में मर्ग दर्ज करवा दिया है, फिलहाल किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है. इस मर्ग की जांच न्यायिक अधिकारी करेंगे. मौत के करीब 40 घंटे बाद गुरुवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे पोस्टमार्टम पूरा किया गया.

इससे पहले बुधवार देर रात लंबे गतिरोध के बाद परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई थी, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया. वार्ता में न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने, गुमशुदगी मामले के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने और सरकार से उचित मुआवजे की कार्यवाही पर सहमति बनी. थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि परिजनों द्वारा दिए गए मर्ग को दर्ज कर लिया गया है. इसकी जांच विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेश जोशी करेंगे. न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया.

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अंतिम संस्कार के दौरान रहेगी पुलिस: पुलिस जाब्ते के साथ गुरुवार दोपहर एम्स से कुछ देर पहले परिजन अमृत का शव लेकर लूणी थानाक्षेत्र के सर गांव के लिए रवाना हो गए. अंतिम संस्कार के दौरान भी पुलिस की मौजूदगी रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे. एम्स में अमृत के परिजन काफी व्यथित नजर आए. बुधवार को पूरे दिन गतिरोध बना रहा, देर रात सहमति बनी. परिजनों ने किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है.

गायब युवती के परिजनों से था परेशान: थानाधिकारी ने बताया कि बासनी थाने में चार जून को एक युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. युवती की कॉल डिटेल्स में अमृत वैष्णव से लगातार बातचीत सामने आई थी. घर से निकलने से पहले अंतिम फोन भी उसी को किया था. इस आधार पर पुलिस अमृत को बुलाकर पूछताछ कर रही थी.

अस्पताल में दिया था बयान: मंगलवार को उसे दूसरी बार थाने बुलाया गया. इस दौरान युवती के परिजन भी वहां मौजूद थे. पूछताछ के बाद अमृत ने थाने में आत्महत्या का प्रयास किया, जिसेके उसे एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां न्यायिक अधिकारी के समक्ष भी उसने युवती के परिजनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का अंतिम बयान दिया. इलाज के दौरान मंगलवार रात नौ बजे उसने एम्स में दम तोड़ दिया था.

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