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गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद तनाव में था कृष्णा, चार दिन पहले जम्मू से अलीगढ़ आया था, AMU में पढ़ाई कर रहा था

कृष्णा AMU में फॉरेन लैंग्वेज विभाग के द्वितीय वर्ष का छात्र था. पिता ने बताया, किसी बात को लेकर गर्लफ्रेंड से विवाद चल रहा था.

कृष्णा के सुसाइड नोट की भी हो रही जांच.
कृष्णा के सुसाइड नोट की भी हो रही जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 9:52 PM IST

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अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई कर रहे जम्मू-कश्मीर के छात्र कृष्णा शर्मा (20) ने गुरुवार देर रात सुसाइड कर लिया था. अब उसके निजी रिश्ते और पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव की बात सामने आ रही है. कृष्णा AMU में फॉरेन लैंग्वेज विभाग के द्वितीय वर्ष का छात्र था और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित मुजम्मिल मंजिल के एक निजी पीजी में रह रहा था. मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतक के पिता के मुताबिक, कृष्णा का अपने से करीब चार साल बड़ी एक युवती से प्रेम संबंध था. यह युवती जम्मू में कृष्णा के परिवार के घर किराये पर रहती थी. पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी तनाव के बीच कृष्णा जम्मू से अलीगढ़ लौटा था. घर लौटने के करीब चार दिन बाद पीजी में उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस ने मौके से मिले सुसाइड नोट को जांच का हिस्सा बनाया है. नोट में कृष्णा ने खुद को लेकर निराशा जाहिर करते हुए अपने माता-पिता से माफी मांगी थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसकी मानसिक स्थिति पर किन परिस्थितियों का असर पड़ा था और उसके निजी रिश्ते में चल रहा विवाद कितना महत्वपूर्ण था.

पुलिस कृष्णा के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. उसके मोबाइल में मौजूद कॉल डिटेल, चैट, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य डिजिटल जानकारी से घटना से पहले की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने से पहले किसी एक वजह को उसकी मौत का कारण मानना जल्दबाजी होगी.

पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार रात ही परिजन कृष्णा का शव लेकर जम्मू के लिए रवाना हो गए थे. शनिवार शव जम्मू पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया. बेटे की मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. कृष्णा की मौत की सूचना से AMU के छात्रों और उसके परिचितों में भी शोक का माहौल है.

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