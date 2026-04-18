हमीरपुर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार
बहला-फुसलाकर युवकों ने बंधक बनाया, फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 8:46 AM IST
हमीरपुर: जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, पिता की सूचना पर पुलिस ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है.
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म: पीड़िता के पिता ने शुक्रवार देर शाम कोतवाली में दी तहरार में बताया कि 14 अप्रैल को किशोरी घर से खेत की ओर जा रही थी, इसी दौरान गांव के ही जगदीश और सुनील उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई: पिता की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोरी को सकुशल बरामद कर, मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया और मौके से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर रही है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज: पुलिस क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडेय ने बताया कि पिता की तहरीर पर दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है, उम्मीद है की जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी, इसके बाद, पीड़िता की मेडिकल परीक्षण के आधार पर आगे की कार्यवाई की जाएगी.
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