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गोदारा गैंग का 25 हजार का इनामी बदमाश हरियाणा से गिरफ्तार, पैरोल पर आकर किए हथियार सप्लाई

चूरू: राजस्थान व हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश बिन्दू उर्फ मिंटू मोडासिया पुत्र कर्णसिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया. उस पर मकोका समेत विभिन्न राज्यों में हत्या के आधा दर्जन से अधिक मामले हैं. उस पर कुल 33 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि पुलिस ने 25 अगस्त को बदमाश बिन्दू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर चल रहा है. शुक्रवार को थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि रतनगढ़ थाने में फायरिंग के दर्ज प्रकरण में पुलिस अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. 14 मई को रेलवे घूमचक्कर के पास रहने वाले व्यवसायी सुनील प्रजापत के घर पर दो नकाबपोशों ने वीरेंद्र चारण व रोहित गोदारा के नाम से एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. रुपए नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था.