गोदारा गैंग का 25 हजार का इनामी बदमाश हरियाणा से गिरफ्तार, पैरोल पर आकर किए हथियार सप्लाई
पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण में 11 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया था.
Published : August 28, 2026 at 8:17 PM IST
चूरू: राजस्थान व हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश बिन्दू उर्फ मिंटू मोडासिया पुत्र कर्णसिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया. उस पर मकोका समेत विभिन्न राज्यों में हत्या के आधा दर्जन से अधिक मामले हैं. उस पर कुल 33 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
रतनगढ़ थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने बताया कि पुलिस ने 25 अगस्त को बदमाश बिन्दू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस रिमांड पर चल रहा है. शुक्रवार को थानाधिकारी विश्नोई ने बताया कि रतनगढ़ थाने में फायरिंग के दर्ज प्रकरण में पुलिस अब तक कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. 14 मई को रेलवे घूमचक्कर के पास रहने वाले व्यवसायी सुनील प्रजापत के घर पर दो नकाबपोशों ने वीरेंद्र चारण व रोहित गोदारा के नाम से एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. रुपए नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था.
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वारदात के लिए शूटर को हथियार दिए थे: जांच में सामने आया कि हरियाणा के बहल निवासी बिन्दू उर्फ मिंटू पुत्र कर्णसिंह जाट ने शूटर हरदीप सिंह और रोहित को वारदात के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे. आरोपी तब मकोका केस में मेडिकल आधार पर पैरोल पर बाहर चल रहा था. पुलिस ने आरोपी को हिसार से डिटेन कर 25 अगस्त को गिरफ्तार किया. अदालत से रिमांड पर लेकर पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि विदेश में बैठे मुख्य सरगनाओं को स्थानीय स्तर पर व्यापारियों के नंबर व पते मुहैया कराने वाले स्थानीय गुर्गों और अन्य चार-पांच संदिग्धों के खिलाफ जांच जारी है.
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