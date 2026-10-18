श्रावस्ती में राप्ती नदी में शव मिलने का मामला; पांच लोगों पर FIR दर्ज, पुलिस की जांच जारी
क्षेत्राधिकारी भरत पासवान ने बताया कि मामला दर्जकर जांच जारी है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:30 PM IST
श्रावस्ती : जिले में शुभी सिंह (20) की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भिनगा थाना प्रभारी राज प्रकाश सिंह ने बताया कि पिता की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के चकवा गांव निवासी शुभी सिंह (20) में सोमवार सुबह 12 अक्टूबर को करीब 11 बजे लापता हो गई थी. परिवार के मुताबिक, उसकी आखिरी लोकेशन राप्ती नदी के भकलापुर के पास मिली थी. इसके बाद से ही परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे थे. काफी खोजबीन के बाद बीते 17 अक्टूबर, शनिवार को शुभी का शव राप्ती नदी में मिला था.
मृतका के पिता राजेश कुमार सिंह ने पांच लोगों पर प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए मजबूर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है. पिता के मुताबिक, घर से शुभी का हाथ से लिखा एक पत्र भी मिला था, जिसमें कथित तौर पर आत्महत्या के कारणों का उल्लेख था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शुभी को पहले स्कूल से निकाल दिया गया था.
क्षेत्राधिकारी भरत पासवान ने बताया कि मामला दर्जकर जांच जारी है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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