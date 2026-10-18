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श्रावस्ती में राप्ती नदी में शव मिलने का मामला; पांच लोगों पर FIR दर्ज, पुलिस की जांच जारी

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती : जिले में शुभी सिंह (20) की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भिनगा थाना प्रभारी राज प्रकाश सिंह ने बताया कि पिता की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.