मथुरा: दोस्ती कर जाना राज, फिर रची साजिश; 80 लाख के सोने की लूट का खुलासा, पूर्व बस चालक ही निकला मास्टरमाइंड
पूर्व बस चालक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम, सभी आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 8:44 PM IST
मथुरा: राजस्थान के भरतपुर निवासी व्यापारी से रोडवेज बस में हुई 650 ग्राम सोने की लूट का पुलिस ने 8 दिनों के भीतर खुलासा कर लिया है. बीते 24 जुलाई को हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 6 विशेष टीमों का गठन किया था. अब पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़ा गया मुख्य आरोपी पूर्व बस चालक है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि भरतपुर का एक व्यापारी सप्ताह में जनपद मथुरा, आगरा से सोना इकट्ठा करने के बाद रोडवेज बस से भरतपुर जाता था. धीरे-धीरे धौलपुर रोडवेज बस के चालक उपेंद्र ने व्यापारी से दोस्ती की, जब उसे जानकारी हुई कि व्यापारी सोना लेकर जाता है तो उसने बस चलाना छोड़ दिया और अपने तीन साथी अभिषेक, विष्णु और संदीप के साथ मिलकर व्यापारी को लूटने की साजिश रची.
बीते 24 जुलाई को जब व्यापारी सोना कलेक्ट करके भरतपुर के लिए रवाना हुआ, तो आरोपी उपेंद्र बस में सवारी बनकर बैठा, उसके बाद व्यापारी को झांसा देकर उसके बैग से 650 ग्राम सोना, जिसकी करीब कीमत 80 लाख रुपए थी उसे लेकर फरार हो गया. व्यापारी ने कुछ दूरी तक आरोपी का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं लगा. उसके बाद व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लुटेरों की तलाश के लिए 6 टीम में लगाई गई थीं. इसी दौरान पुलिस ने आगरा से मिले सुराग के आधार पर पूर्व बस चालक उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद पूरे मामला का खुलासा होता गया और पुलिस ने आरोपियों से लूट का 650 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों ने पूर्व बस चालक उपेंद्र निवासी धौलपुर राजस्थान, अभिषेक निवासी आगरा, विष्णु निवासी आगरा और संदीप निवासी मुरैना मध्य प्रदेश शामिल हैं.
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