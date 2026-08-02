ETV Bharat / state

मथुरा: दोस्ती कर जाना राज, फिर रची साजिश; 80 लाख के सोने की लूट का खुलासा, पूर्व बस चालक ही निकला मास्टरमाइंड

80 लाख के सोने की लूट का खुलासा ( Photo Credit; ETV Bharat )