ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों का मामला, तेहरान दूतावास ने भेजा जवाब, सभी भारतीय छात्र सुरक्षित

चर्मेश शर्मा द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर होने के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब जारी किया है.

ईरान की उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसा माज हैदर
ईरान की उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसा माज हैदर (ETV Bharat Bundi)
Published : March 9, 2026 at 6:05 PM IST

बूंदी: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के द्वारा भीषण बमबारी और युद्ध के बीच ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसे हुए राजस्थान के कोटा निवासी एमबीबीएस छात्र माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्रों के मामले में राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर होने के बाद ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब जारी किया है.

छात्रों के संपर्क में है भारतीय दूतावास: सभी भारतीय छात्रों की शीघ्र सकुशल भारत वापसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा को ईरान के तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अधिकृत रूप से जवाब भेजा है. इसमें हुए कहा गया है कि भारतीय दूतावास उर्मिया विश्वविद्यालय के भारतीय छात्रों के संपर्क में है और सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं.

सुनिए क्या बोले चर्मेश शर्मा (ETV Bharat Bundi)

110 भारतीय छात्र युद्ध के बीच फंसे: ईरान अमेरिका और इजरायल के भीषण युद्ध के बीच ईरान से एमबीबीएस कर रहे कोटा के माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्र ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं. कोटा निवासी छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारूखी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिवार में लगातार चिंता बनी हुई है.

6 फरवरी को दायर की थी याचिका: ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में फंसे हुए सभी 110 भारतीय छात्रों को शीघ्र सकुशल भारत लाने के लिए विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले चर्मेश शर्मा ने 6 फरवरी को राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की थी. साथ ही विदेश मंत्रालय और मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई थी. ईरान से एमबीबीएस कर रहे कोटा निवासी छात्र माज हैदर के परिजनों ने चर्मेश शर्मा से मदद मांगी थी.

