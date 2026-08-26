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HIV रिपोर्ट ने बढ़ाई SNMMCH की चिंता, एक नाम की दो प्रसूताओं से उलझा मामला

धनबाद के SNMMCH में एक नाम की दो प्रसूताओं से HIV रिपोर्ट का मामला उलझा गया है.

SNMMCH
एसएनएमएमसीएच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 10:47 PM IST

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धनबाद: SNMMCH में HIV पॉजिटिव प्रसूता के ऑपरेशन को लेकर शुरू हुई चर्चा ने अस्पताल प्रबंधन को भी जांच के लिए मजबूर कर दिया है. मामला उस वक्त चर्चा में आया, जब एक प्रसूता की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव होने और उसी नाम की दूसरी महिला की रिपोर्ट निगेटिव होने की बात सामने आई.

इसी बीच एक ही ऑपरेशन थिएटर में चार अन्य प्रसूताओं के सिजेरियन होने की जानकारी से भी तरह-तरह के सवाल उठने लगे है. हालांकि अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच बाकी है और फिलहाल इसे लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

एक नाम की दो प्रसूताओं से उलझा मामला (Etv Bharat)

दरअसल, SNMMCH में एक HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को लेकर मामला चर्चा में आया. अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक, महिला की HIV रिपोर्ट पहले से पॉजिटिव थी और उसे शुक्रवार को सदर अस्पताल से एसएनएमएमसीएच रेफर किया गया था.

मामले में बनी संशय की स्थिति

अधीक्षक का कहना है कि महिला की सामान्य प्रसव प्रक्रिया से डिलीवरी हुई थी और HIV पॉजिटिव होने के कारण उसे अलग वार्ड में रखा गया था, जिसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन इसी बीच मामले में उस वक्त संशय की स्थिति बन गई, जब सामने आया कि इसी नाम की एक दूसरी गर्भवती महिला की कुछ दिन पहले एसएनएमएमसीएच में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उसकी HIV रिपोर्ट निगेटिव थी. वह महिला गायनी वार्ड में भर्ती थीं.

अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, दोनों महिलाओं का नाम एक ही होने के कारण रिकॉर्ड को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है. वही, जिस दिन संबंधित महिला की डिलीवरी हुई, उसी ऑपरेशन थिएटर में चार अन्य गर्भवती महिलाओं की भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी.

पूरे मामले की चल रही है जांच: डॉ. दिनेश कुमार गिंदोडिया, अधीक्षक

इन्हीं परिस्थितियों को जोड़कर अस्पताल में HIV पॉजिटिव प्रसूता के ऑपरेशन को लेकर चर्चा शुरू हो गई. मामला धीरे-धीरे अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया, हालांकि SNMMCH अधीक्षक डॉ. दिनेश कुमार गिंदोडिया ने साफ किया है कि अभी पूरे मामले की जांच चल रही है. उनका कहना है कि छुट्टी होने के कारण बुधवार को विस्तृत जांच नहीं हो सकी है. गुरुवार को संबंधित रिकॉर्ड और पूरे घटनाक्रम की दोबारा जांच की जाएगी.

सिजेरियन ने बनाया मामला पेचीदा

फिलहाल SNMMCH में HIV रिपोर्ट और प्रसूता के ऑपरेशन को लेकर चर्चा जारी है. एक ही नाम की दो महिलाओं की अलग-अलग HIV रिपोर्ट और ऑपरेशन थिएटर में एक साथ हुए कई सिजेरियन ने मामले को जरूर पेचीदा बना दिया है. अब गुरुवार को होने वाली जांच के बाद ही साफ होगा कि पूरा मामला महज नाम और रिकॉर्ड की समानता से पैदा हुआ भ्रम है या इसके पीछे कोई वास्तविक चूक हुई है.

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