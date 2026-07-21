ETV Bharat / state

16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामला, दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट का फैसला

फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ( ETV Bharat )