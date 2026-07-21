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16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामला, दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट का फैसला

2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

20 YEAR SENTENCE IN RAPE CASE
फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 3:46 PM IST

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पंचकूला: जिला पंचकूला के थाना कालका में वर्ष 2024 में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने आरोपी को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास समेत पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की अदायगी नहीं करने पर दोषी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

लापता होने की थी शिकायत: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि "12 अप्रैल 2024 को थाना कालका में एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी. इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने लगातार प्रयास कर 28 मई 2024 को नाबालिगा को सकुशल बरामद किया. फिर पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को शामिल किया गया."

DCP Panchkula IPS Aditi Singh
डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह (ETV Bharat)

फॉरेंसिक साक्ष्य और स्कूल रिकॉर्ड से मदद: पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता के न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए. मेडिकल एवं फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए और स्कूल रिकॉर्ड के माध्यम से पीड़िता की आयु का प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय, पंचकूला ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

कड़ी सजा दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता: पंचकूला पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि "महिला एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे मामलों में प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक जांच, ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है." उन्होंने अभिभावकों से अपील में कहा कि "वे अपने बच्चों की सुरक्षा, गतिविधियों और ऑनलाइन संपर्कों पर सतर्कता से निगरानी रखें और किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके."

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