निर्माण समितियों में 4 करोड़ से अधिक आर्थिक क्षति का मामला, EOW ACB ने पेश किया चालान
EOW ACB ने गृह निर्माण समितियों में 4 करोड़ के ज्यादा की आर्थिक क्षति मामले में 3500 पन्नों का चालान पेश किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 6:09 PM IST
रायपुर : ईओडब्ल्यू एसीबी ने भैरव गृह निर्माण समिति एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम गृह निर्माण समिति मामले में चार्जशीट पेश की है. इस पूरे मामले में निर्माण समितियों पर 4 करोड़ से अधिक के आर्थिक क्षति का आरोप है. मामले में मुख्य आरोपी राजकुमार नायडू, तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज अपराध में चार्जशीट पेश की गई है.
क्या है पूरा मामला ?
आपको बता दें कि आरोपी राजकुमार नायडू भैरव गृह निर्माण समिति एवं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम गृह निर्माण समिति रायपुर के सहकारी निरीक्षक के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग किया. राजकुमार नायडू ने समिति के सदस्यों को आबंटित एवं पंजीकृत 13 भूखण्डों के पंजीयन को निरस्त करवाकर. नए सदस्य बनाकर उन्हें कलेक्टर दर से कम दर पर विधि के खिलाफ बिक्री कर दिया. समिति के रोड रास्ते संरक्षित भूमि को विधि विरूद्ध विक्रय कर करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई.
एक ही परिवार के सदस्यों को भूमि आबंटित
भैरव गृह निर्माण समिति में विधि विरूद्ध एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भूमि आबंटित कर पंजीयन करा दिया गया. समिति के 1 सदस्य को भूखण्ड आबंटित कर रकम प्राप्त करने के बाद उक्त आबंटित भूखण्ड को बिना सूचित किए नये सदस्य के नाम से पंजीयन कराया गया. आरोपी ने भूखण्ड बिक्री के बाद प्राप्त राशि एवं निलंबन तिथि के बाद संस्था के खाते से आहरित की गई राशि को स्वयं के लिए उपयोग किया.इस मामले में लगभग 20 लाख से अधिक रुपए का गबन किया गया.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट पेश
EOW ACB ने जांच में पाया गया कि आरोपी राजकुमार नायडू ने उक्त दोनों सोसायटियों को लगभग 4 करोड़ रूपए से अधिक की आर्थिक क्षति एवं समिति के बैंक खातों से 20 लाख रूपये से अधिक का गबन कर उसका निजी उपयोग किया. इस तरह आरोपी के खिलाफ सबूत पाए जाने पर विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रायपुर में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया.
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