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अंकित बालियान हत्याकांड : शूटर के नाम से पोस्ट हो रहे थे फोटो और वीडियो; पुलिस ने अंकित यादव को पकड़ा तो हुआ हैरान करने वाला खुलासा!

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

​शामली: कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर सत्यम कादियान के नाम से फर्जी आईडी चला रहा था, जिसके जरिए वह पुलिस और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. उसके कब्जे से फर्जी आईडी चलाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

शूटर के नाम से पोस्ट हो रहे थे फोटो और वीडियो (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बीते 26 अगस्त 2026 को शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त 2026 को हुई मुठभेड़ में दो संलिप्त शूटरों को मार गिराया था, जबकि आरोपी सत्यम कादियान व आर्यन संधू फरार चल रहे हैं.