अंकित बालियान हत्याकांड : शूटर के नाम से पोस्ट हो रहे थे फोटो और वीडियो; पुलिस ने अंकित यादव को पकड़ा तो हुआ हैरान करने वाला खुलासा!
बिहार निवासी अंकित यादव ने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लालच में बनाई थी फेक आईडी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:30 PM IST
शामली: कोतवाली पुलिस और सर्विलांस सेल ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी अंकित बालियान हत्याकांड में फरार चल रहे शूटर सत्यम कादियान के नाम से फर्जी आईडी चला रहा था, जिसके जरिए वह पुलिस और आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. उसके कब्जे से फर्जी आईडी चलाने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.
दरअसल, बीते 26 अगस्त 2026 को शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त 2026 को हुई मुठभेड़ में दो संलिप्त शूटरों को मार गिराया था, जबकि आरोपी सत्यम कादियान व आर्यन संधू फरार चल रहे हैं.
एसपी एनपी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर 'कादियान सत्यम' के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर सत्यम के पुराने फोटो और वीडियो पोस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर 25 नवंबर 2026 को कोतवाली शामली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
साइबर सेल की मदद से मिली जानकारी के आधार पर 27 नवंबर 2026 को आरोपी अंकित यादव पुत्र गणेश यादव निवासी ग्राम रतनपुरा थाना धैलाड जिला मधेपुरा बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है.
इसलिए बनाई थी फेक आईडी
पूछताछ में आरोपी अंकित यादव ने बताया कि वह वर्तमान में राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्लास्टर का काम करता है. हत्याकांड से जुड़े लोगों के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने और उन पर अधिक व्यूज आते देख उसने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लालच में 'कादियान सत्यम' नाम से फर्जी फेसबुक व इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, इसके लिए उसने अपने दादा झूलो उर्फ मोहन यादव और पिता गणेश यादव के नाम से लिए गए सिम का इस्तेमाल किया था.
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