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सहारनपुर: 17.29 करोड़ के नकली नोट मामले में नया मोड़, करेंसी चेस्ट का ड्राइवर लापता; इस पर अपहरण का आरोप

सहारनपुर : जनपद में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोट मिलने के मामले ने मंगलवार को गंभीर मोड़ आ गया है. करेंसी चेस्ट में ड्राइवर की नौकरी करने वाला ज्ञानागढ़ निवासी आदर्श संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है, जिसके बाद उसके पिता शिवप्रसाद ने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए डीएम और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने तीन लोगों पर बेटे को अगवा कराने का आरोप लगाया है, जिनमें एक बैंककर्मी भी शामिल बताया गया है.

चेस्ट कार चालक के परिजनों का दावा है कि आदर्श को करेंसी चेस्ट में हुई गड़बड़ी की जानकारी थी. उन्हें आशंका है कि कहीं वह इस मामले में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक न कर दे, इसलिए उसे अगवा कराया गया. उन्होंने बताया कि उनका बेटा पिछले करीब चार-पांच साल से पीएनबी की करेंसी चेस्ट में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था. उसकी जिम्मेदारी करेंसी चेस्ट से विभिन्न बैंक शाखाओं तक नकदी पहुंचाने वाली गाड़ी चलाने की थी. फिलहाल पुलिस ने मामले को गुमशुदगी के तौर पर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

शिवप्रसाद के मुताबिक, पांच सितंबर की दोपहर आदर्श के पास उसके साथ काम करने वाले एक कर्मचारी का फोन आया था. फोन पर उससे कहा गया कि सर बुला रहे हैं. इसके बाद आदर्श घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा. उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया. परिवार ने अपने स्तर से कई जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इधर आदर्श के लापता होने के कुछ घंटे बाद आरोपी बताए जा रहे बैंककर्मी के परिवार के सदस्य और एक अन्य व्यक्ति उनके घर पहुंचे और आदर्श के बारे में जानकारी लेने लगे. इस घटनाक्रम ने परिवार की आशंका को और गहरा कर दिया.

पिता शिवप्रसाद ने अपनी शिकायत में बैंककर्मी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आदर्श के नाम पर गाड़ी और जमीन खरीदी गई थी, जिसका इस्तेमाल संबंधित बैंककर्मी स्वयं कर रहा है. उन्होंने आशंका है कि इन सब में लगाई गई रकम का संबंध भी कथित गबन से हो सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके बेटे ने करीब दो महीने पहले करेंसी चेस्ट में चल रही कथित गड़बड़ी की जानकारी बैंक अधिकारियों को दी थी, जिस पर उसे चुप रहने के लिए कहा गया था.