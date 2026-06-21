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पलामू रहस्यमयी मौत मामला: परिवार ले रहा था झाड़फूंक का सहारा, इलाज से कतरा रहे परिजन

पलामू में रहस्यमयी बीमारी से मौत के पीछे झाड़फूंक का मामला सामने आया है. जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है.

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स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची गांव (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 3:34 PM IST

4 Min Read
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पलामू: जिले के पड़वा प्रखंड अंतर्गत सिक्का गांव में रहस्यमयी बीमारी से दोहरे मौत के मामले में अंधविश्वास का एंगल निकलकर सामने आया है. जिस परिवार में यह मौत हुई है, वह झाड़ फूंक का सहारा ले रहा था. सिक्का गांव के रहने वाले कुलदीप महतो और उनकी बेटी की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई थी.

जबकि कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, बहू स्वेता, बेटा नकुल महतो और एक अन्य बेटी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में हैं. शनिवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल से दोनों मृतकों के शव को परिजन घर लाए थे. इसके बाद घर में शव को रख कर बीमार सदस्य झाड़फूंक करवाने के लिए गए थे.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

दोनों शव की ग्रामीणों द्वारा अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. जबकि परिजनों को किसी तरह खोजबीन कर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां सभी को रिम्स रेफर किया गया है. मृतक के परिजनों ने आग्रह किया कि वह अंतिम संस्कार के बाद इलाज के लिए रिम्स चले जाएंगे. रविवार को सभी परिजन शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को दोनों मृतकों के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

सभी को रिम्स रेफर किया गया है, परिवार झाड़ फूंक का सहारा ले रहा था. परिवार को काफी समझाया गया है. परिवार इलाज के लिए तैयार नहीं हो रहा था:- अनिल कुमार श्रीवास्तव, पलामू सिविल सर्जन

15 दिनों से झाड़ फूंक का सहारा ले रहा था परिवार

कुलदीप महतो और उनकी बेटी 15 दिनों से अधिक समय से बीमार थे. दोनों के शरीर में सूजन था. कुलदीप महतो और उनका परिवार झाड़ फूंक का कार्य भी करता है. परिवार इलाज पर भरोसा न कर खुद से झाड़ फूंक कर रहा था. दोनों के बीमार होने की जानकारी सिर्फ पड़ोसियों को थी. गांव के अन्य लोगों को दोनों के बीमार होने के बारे में जानकारी नहीं थी. पाटन के आयुष चिकित्सक डॉ रवि रंजन प्रजापति ने बताया कि 15 दिन पहले दोनों इलाज के लिए उनके पास पहुंचे थे. दोनों के शरीर में हीमोग्लोबिन बेहद कम था. दोनों को इलाज के लिए रेफर किया गया था. लेकिन परिवार अंधविश्वास का सहारा ले रहे थे.

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ग्रामीणों की जांच करते स्वास्थ्य विभाग की टीम (ईटीवी भारत)

सिक्का गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप

दो मौत के बाद सिक्का गांव में स्पेशल मेडिकल कैंप लगाया गया. मेडिकल कैंप में मृतक के पड़ोसी और अन्य ग्रामीणों का ब्लड का सैंपल लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक के घर के खान-पान समेत अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी ली है. मृतकों के गोतिया से भी बातचीत की गई है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया गया है. घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है. ग्रामीणों का कहना है कि परिवार झाड़ फूंक का कार्य करता था और अंधविश्वास का सहारा ले रहा था.

सिक्का गांव में मेडिकल कैंप का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगा. रिपोर्ट के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी मिल पाएगी. दरअसल सिक्का गांव में 1500 की आबादी है और यह मेदिनीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है.

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