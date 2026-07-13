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डेढ़ माह पहले ही अजमेर भेज दिए 13 लाख रुपए के नकली नोट, Instagram के जरिए मास्टरमाइंड दे रहा था निर्देश-कहां पहुंचाने हैं पैसे

आरोपी विक्रम जॉन को पांच दिन की रिमांड पर लिया ( ETV Bharat Ajmer )