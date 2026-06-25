ETV Bharat / state

युवक की बेल्ट से की बेरहमी से पिटाई, साथी पर भी किया जानलेवा हमला, 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामूली विवाद में युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर गंभीर घायल कर दिया. साथ ही एक अन्य पर भी जानलेवा हमला किया गया.

youth assault case in Haridwar
हरिद्वार में युवक को मारपीट कर किया घायल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 25, 2026 at 9:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से युवकों द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ाएक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ युवक एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है की घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास की है और सभी युवक भी ज्वालापुर क्षेत्र के कस्साबान मोहल्ले के रहने वाले हैं. दरअसल बताया जा रहा है पीड़ित शादाब के साथ मौजूद एक युवक की बेल्ट से पिटाई की गई और शादाब पर चाकुओं से हमला किया गया. शादाब की अबूजर नाम के युवक से घर के बाहर तेज बाइक ना दौड़ाने को लेकर बहस हुई थी. इसके बाद अबूजर ने शादाब को समझौते की बात कह बाहर बुलाया था.

इस दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शादाब पर बेल्ट और चाकुओं हमला कर दिया. हमले में शादाब गंभीर रूप से घायल है. जिसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है. पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर अबुजर, फरहान, हारीश, बेलन और शाहरुख, इन सभी पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मोहल्ला झाड़ान निवासी मोईन ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि बताया कि उसके चाचा का बेटा शादाब का कुछ दिन पहले पीठ बाजार निवासी अबूजर से विवाद हो गया था. आरोप है कि अबूजर तेज रफ्तार से बाइक चलाकर गली में आया था, जिस पर शादाब ने उसे टोका था.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और तभी से अबूजर शादाब से रंजिश रखने लगा. बीती दिनों फरहान ने अपने मोबाइल फोन से शादाब को कॉल कर मोहल्ला झाड़ान स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान के बाहर बुलाया. वहां पहले से मौजूद फरहान, अबूजर, हारिश और बेलन ने उसे समझौता कराने का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. आरोप है कि सभी लोग उसे सराय रोड स्थित एक गली में ले गए, जहां पहले से शाहरुख मौजूद था. आरोप है कि वहां पहुंचते ही शाहरुख ने अपने साथियों को शादाब पर हमला कर जान से मारने के लिए उकसाया. अभी आरोपियों ने पहले शादाब के साथ मारपीट की और फिर चाकू से हमला कर दिया.

मामले से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा था, ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
-निशा यादव, एसपी क्राइम, हरिद्वार-

इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी चाकू और अन्य धारदार हथियारों से शादाब के पेट, छाती, गर्दन, कमर और हाथों पर कई वार किए. गंभीर रूप से घायल होने पर आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए. शिकायत में बताया गया है कि घायल शादाब ने किसी तरह अपने दोस्त कासिफ को फोन कर घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए. नजदीक के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. वर्तमान में उसका उपचार हयात सेंटर में चल रहा है. परिजनों का कहना है कि घायल के इलाज में व्यस्त होने के कारण तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी. दी गई तहरीर के आधार पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पढ़ें: दो पक्षों में कमीशन को लेकर हुई फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और खाली कारतूस बरामद

TAGGED:

हरिद्वार युवक से मारपीट मामला
HARIDWAR POLICE ACTION
HARIDWAR LATEST NEWS
HARIDWAR YOUTH ASSAULT CASE
YOUTH ASSAULT CASE IN HARIDWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.