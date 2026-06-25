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युवक की बेल्ट से की बेरहमी से पिटाई, साथी पर भी किया जानलेवा हमला, 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से युवकों द्वारा बर्बरता का मामला सामने आया है. घटना से जुड़ाएक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ युवक एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है की घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय के पास की है और सभी युवक भी ज्वालापुर क्षेत्र के कस्साबान मोहल्ले के रहने वाले हैं. दरअसल बताया जा रहा है पीड़ित शादाब के साथ मौजूद एक युवक की बेल्ट से पिटाई की गई और शादाब पर चाकुओं से हमला किया गया. शादाब की अबूजर नाम के युवक से घर के बाहर तेज बाइक ना दौड़ाने को लेकर बहस हुई थी. इसके बाद अबूजर ने शादाब को समझौते की बात कह बाहर बुलाया था.

इस दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शादाब पर बेल्ट और चाकुओं हमला कर दिया. हमले में शादाब गंभीर रूप से घायल है. जिसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है. पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर अबुजर, फरहान, हारीश, बेलन और शाहरुख, इन सभी पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मोहल्ला झाड़ान निवासी मोईन ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बताया कि बताया कि उसके चाचा का बेटा शादाब का कुछ दिन पहले पीठ बाजार निवासी अबूजर से विवाद हो गया था. आरोप है कि अबूजर तेज रफ्तार से बाइक चलाकर गली में आया था, जिस पर शादाब ने उसे टोका था.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और तभी से अबूजर शादाब से रंजिश रखने लगा. बीती दिनों फरहान ने अपने मोबाइल फोन से शादाब को कॉल कर मोहल्ला झाड़ान स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान के बाहर बुलाया. वहां पहले से मौजूद फरहान, अबूजर, हारिश और बेलन ने उसे समझौता कराने का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. आरोप है कि सभी लोग उसे सराय रोड स्थित एक गली में ले गए, जहां पहले से शाहरुख मौजूद था. आरोप है कि वहां पहुंचते ही शाहरुख ने अपने साथियों को शादाब पर हमला कर जान से मारने के लिए उकसाया. अभी आरोपियों ने पहले शादाब के साथ मारपीट की और फिर चाकू से हमला कर दिया.