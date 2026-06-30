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देहरादून में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल में जुटी पुलिस

देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धारा चौकी के पास एमजे टॉवर के एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. जिसका सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर के आधार चार नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

गौर हो कि देहरादून में एक युवक ने रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कुछ युवकों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर युवक ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने युवक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार प्रियांश जैन निवासी चमन विहार ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि वह 28 जून की रात एमजे टॉवर स्थित रेस्टोरेंट गया था और करीब दो बजे वह अपनी गाड़ी लेने के लिए एमजे टॉवर के बेसमेंट में पहुंचा था. इस दौरान वहां कुछ युवक मौजूद थे, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे और गाली-गलौज कर रहे थे.