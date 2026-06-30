देहरादून में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल में जुटी पुलिस
देहरादून में युवक से मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 30, 2026 at 10:41 AM IST
देहरादून: नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत धारा चौकी के पास एमजे टॉवर के एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. जिसका सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रहा है. पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर के आधार चार नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
गौर हो कि देहरादून में एक युवक ने रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कुछ युवकों पर जानलेवा हमले करने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर युवक ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने युवक की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार प्रियांश जैन निवासी चमन विहार ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि वह 28 जून की रात एमजे टॉवर स्थित रेस्टोरेंट गया था और करीब दो बजे वह अपनी गाड़ी लेने के लिए एमजे टॉवर के बेसमेंट में पहुंचा था. इस दौरान वहां कुछ युवक मौजूद थे, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे और गाली-गलौज कर रहे थे.
पीड़ित प्रियांश जैन की शिकायत के आधार पर आरोपी आसिफ बाबा, आशीष बजरंगी, जाबिर भाटी, कार्तिक बजरंगी समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस द्बारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है ओर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
-कैलाश चंद्र भट्ट,नगर कोतवाली प्रभारी-
जैसे ही वह वहां से गुजरने लगा, तभी आसिफ बाबा, आशीष बजरंगी, जाबिर भाटी, कार्तिक बजरंगी समेत अन्य लोगों ने बिना किसी कारण उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने लात-घूंसों के साथ लोहे की वस्तु और अन्य सामान से हमला किया, जिससे उसके सिर, चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आईं. हरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान उसे जान से मारने की धमकी दी गई और अश्लील गालियां भी दी गईं. घटना में घायल युवक ने कान में चोट और सुनाई देने में परेशानी की भी बात कही है. घटना के अगले दिन सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया.
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