दहेज उत्पीड़न केस: कोर्ट के आदेश पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

हरिद्वार में दहेज उत्पीन के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

Published : March 7, 2026 at 8:36 AM IST

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि दहेज में 50 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर महिला को प्रताड़ित किया गया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका विवाह 17 नवंबर 2004 को पंजाब के मोगा में ज्वालापुर के राजनगर कॉलोनी निवासी युवक के साथ हुआ था. विवाह के बाद वह अपने पति, सास और ससुर के साथ ज्वालापुर स्थित घर में रहने लगी. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने की बात कहकर उसे प्रताड़ित करते रहे. महिला का आरोप है कि माता पिता की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता की संपत्ति से हिस्सा लेकर 50 लाख रुपये लाकर दे.

असमर्थता जताने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. महिला का यह भी आरोप है कि उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद उसने विरोध किया तो प्रताड़ना और बढ़ गई. आरोप लगाया कि 25 मई 2025 की शाम करीब साढ़े छह बजे सास और ससुर ने मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश की. महिला का कहना है कि उसे जमीन पर गिराकर सास उसके ऊपर बैठ गई, जबकि ससुर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए. बेहोश होने पर उसे मरा समझ लिया गया और बेटे को बुलाकर अंतिम संस्कार कराने की बात करने लगे.

इसी बीच उसे होश आया और उसने अपने वकील को फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. महिला का कहना है कि घटना के बाद भी उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया. अगले दिन उसने खुद 108 एंबुलेंस को फोन कर जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया. इसके बाद में उसके रिश्तेदार उसे इलाज के लिए पंजाब के जीरकपुर ले गए. पीड़िता का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा.

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पति, सास और ससुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

